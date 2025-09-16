ETV Bharat / jammu-and-kashmir
باغبانی صنعت پابندیوں کی زد میں کیوں؟ ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ
لوک سبھا ممبر روح اللہ مہدی نے انتظامیہ سے کشمیری معیشت اور باغبانوں کو مزید نقصان سے بچانے کے لئے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2025 at 1:37 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : سرینگر سے منتخب رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی نے سیب سے لدے ٹرکوں کی وادی کشمیر سے بہار نقل و حرکت پر بار بار عائد کی جانے والی پابندیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ممبر پارلیمنٹ نے کہا: ’’گزشتہ سال بھی ٹرکوں کو جان بوجھ کر روکا گیا تھا اور اس سال پھر وہی صورتحال دہرائی جا رہی ہے، جس سے کاشتکاروں اور تاجروں کو ناقابل تلافی معاشی نقصان سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔‘‘
روح اللہ نے زور دے کر کہا کہ ’’باغبانی کی صنعت کشمیر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔‘‘ انہوں نے بتایا کہ باغبانی سے منسلک وادی کی معیشت کا تقریباً 70 فیصد حصہ ہے، جو شعبہ سیاحت سے کہیں زیادہ اہم ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرانسپورٹ پر پابندیوں اور شاہراہ کی بندشوں کے سبب یہ شعبہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج سیب کا سیزن عروج پر ہے اور ٹرکوں کو روکنا محض انتظامی مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے کاشتکاروں اور تاجروں کی معاشی بقا پر حملہ ہے۔
ممبر پارلیمنٹ نے حکام پر زور دیا کہ سیب کو بیرونی منڈیوں تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچانے کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ’’اگر اس مسئلے کو مسلسل نظر انداز کیا گیا تو یہ کشمیر کی معیشت کے لیے مزید تباہ کن ثابت ہوگا۔‘‘
