جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں ڈویژن میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس کے نتیجے میں جگہ جگہ پر تباہی اور جانی نقصان کی خبریں سامنے آرہی ہیں۔ راجوری کے سنجروانی علاقے میں ایک المناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک خاتون اور اس کی بیٹی مکان کی دیوار گرنے کے سبب ہلاک ہوگئیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ حادثہ 2 اور 3 ستمبر کی درمیانی شب تندا کانگری علاقے میں پیش آیا۔ جہاں بارش کے دباؤ کے باعث مکان کی دیوار اچانک گر گئی، جس کے ملبے تلے سیتا دیوی زوجہ رتن لال اور ان کی بیٹی سونیا رتن لال دب گئیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچیں اور لاشوں کو ملبے سے باہر نکالا۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کا زور پچھلے کئی دنوں سے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور کمزور ڈھانچوں والے گھروں میں رہنے والے افراد سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور خستہ حال عمارتوں یا دیواروں کے قریب اور بوسیدہ گھروں میں رہائش اختیار کرنے سے گریز کریں۔
پچھلے ہفتے سے شدید بارشوں کا سلسلہ جاری
یاد رہے کہ جموں ڈویژن میں پچھلے ہفتے سے شدید بارشوں کے باعث کئی اضلاع میں پانی گھروں کے اندر داخل ہوگیا ہے، نشیبی علاقے متاثر ہوئے ہیں اور آمدورفت میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ محکمۂ موسمیات نے اگلے کچھ دنوں تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے جس کے باعث انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔
جموں کے کئی علاقوں میں مسلسل بارشیں
واضح رہے کہ قبل ازیں گزشتہ ہفتے جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے تھے۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل تین دن تک موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے، سیلابی ریلوں اور ندی نالوں میں بارش کے تیز بہاؤ میں اضافے کی وجہ سے سات عقیدت مندوں سمیت کم از کم 34 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر وشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا تھا جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا تھا۔
راجوری، ڈوڈہ اور ریاسی میں زبردست بارش
انتظامی ذرائع کے مطابق ڈوڈہ ضلع میں چار افراد کی موت ہوئی تھی۔ ان میں سے دو افراد اپنے مکان کے منہدم ہونے سے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے تھے جب کہ دو دیگر سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ ضلع ریاسی کے اردکواری علاقے میں وشنو دیوی مندر کے راستے پر اندرا پرستھ بھوجنالیہ کے قریب ایک بڑا لینڈ سلائیڈنگ ہوا تھا۔ اس حادثے میں سات عقیدت مندوں کی موت ہو گئی تھی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ انتظامیہ نے کہ راحت اور بچاؤ کے کام تیزی سے کیے تھے اور زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا تھا۔