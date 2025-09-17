ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چشوتی بادل پھٹنے کے ایک ماہ کے بعد بھی 31 لاپتہ افراد کا کوئی سراغ نہیں
سرکاری ریکارڈ کے مطابق 31 افراد تاحال لاپتہ ہیں اور علاقے کی کھدائی کے بعد گاؤں میں سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔
Published : September 17, 2025 at 2:41 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 2:53 PM IST
جموں: (عامر تانترے) ماچیل ماتا کے راستے پر واقع پدر کے چشوتی گاؤں میں بادل پھٹنے سے سیلاب کی وجہ سے ایک ماہ سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود 31 لاپتہ افراد ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ انہیں ابھی تک سرکاری طور پر مردہ قرار نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ان کی لاشوں کی تلاش دریائے چناب کے کنارے پڈر سے دول تک محدود ہے۔
کشتواڑ میں پدر کے سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امیت کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، انہیں مردہ قرار دینے کا ایک طریقہ کار ہے جس کے لیے مجسٹریل انکوائری کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہی لاپتہ افراد کو مردہ قرار دیا جائے گا۔
14 اگست کو بادل پھٹنے سے پدر کے چشوتی گاؤں میں سیلاب آیا، جہاں ماتا مچیل کے ہزاروں عقیدت مند ایک مفت باورچی خانے میں کھانا کھا رہے تھے۔ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ پانی کا ایک بڑا طوفان، بڑے بڑے پتھر اور کیچڑ کو لے کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ اس تیز سیلاب نے عقیدت مندوں اور مقامی لوگوں سمیت ہر چیز کو بہا لیا۔ سرکاری طور پر 66 افراد ہلاک اور 115 زخمی ہوئے، جن کا علاج جموں اور ڈوڈہ کے سرکاری میڈیکل کالجوں سمیت مختلف اسپتالوں میں کیا گیا۔
سرکاری ریکارڈ کے مطابق 31 افراد تاحال لاپتہ ہیں اور علاقے کی کھدائی کے بعد گاؤں میں سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا اور تمام مردوں اور مشینوں کو اپنے اپنے علاقوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انڈین آرمی، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف)، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف)، سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس (سی آئی ایس ایف)، جموں و کشمیر پولیس اور مقامی این جی اوز نے تلاش کی کارروائی میں حصہ لیا، تاہم لاپتہ افراد کا کوئی سراغ نہ ملنے کے بعد اسے روک دیا گیا۔
ایس ڈی ایم نے کہا، ’’اس وقت تلاشی مہم دریائے چناب کے کنارے تک محدود ہے اور ولیج ڈیفنس گارڈ (وی ڈی جی) کے ارکان، آروگیہ مترا کے ارکان اور جموں و کشمیر پولیس کے اہلکار دریا کے کنارے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔‘‘
چشوتی بادل پھٹنا جموں و کشمیر میں اس مانسون کے موسم میں پہلی آفت کا مشاہدہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد 26 اگست کو اردھ کمواری کے قریب شری ماتا ویشنو دیوی یاتری ٹریک پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی، جس میں 34 یاتری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ جموں و کشمیر کے تمام دریا بہہ گئے اور دونوں دارالحکومت سری نگر اور جموں کو سیلاب کے خطرے کا سامنا ہے۔ بعض مقامات پر بالخصوص نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوگیا۔ شدید بارشوں اور طوفانی سیلاب نے زرعی اور باغبانی زمین کو نقصان پہنچایا اور زیادہ تر سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ جموں-سری نگر قومی شاہراہ اور جموں-پٹھانکوٹ قومی شاہراہ این ایچ 44 کے دونوں حصوں کو نقصان پہنچا۔ ادھم پور سے چنانی تک جموں-سری نگر این ایچ ڈبلیو کے 30 کلومیٹر طویل حصے کو شدید نقصان پہنچا۔
اس سب نے سانحہ چشوتی سے توجہ ہٹا دی ہے جس سے 31 لاپتہ افراد کا مستقبل مخدوش ہے۔ ان لاپتہ افراد کے لواحقین کو حکومت کی طرف سے کوئی فنڈز اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک کسی مجسٹریٹ کے ذریعے انہیں سرکاری طور پر مردہ قرار نہیں دیا جاتا۔
دیگر 66 مرنے والوں کے لواحقین کو اب تک 6 لاکھ روپے، ایس ڈی آر ایف سے 4 لاکھ روپے اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے 2 لاکھ روپے مل چکے ہیں، جب کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو یہ رقم نہیں ملی ہے۔ مرنے والوں کے لواحقین کو مستقبل قریب میں وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی اضافی رقم بھی مل سکتی ہے۔