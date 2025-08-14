سرینگر (پرویز الدین): فوڈ سیفٹی کشمیر کے اسسٹنٹ کمشنر ہلال احمد میر نے کہا کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران وادی کشمیر میں 50 کوئنٹل سے زائد غیر معیاری اور ناقابل استعمال اور سڑا ہوا گوشت ضبط کیا گیا ہے، جبکہ مزید کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے از خود سڑکوں، ندی نالوں یا جہلم کے کناروں پر سڑا ہوا گوشت پھینکا تھا ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں۔
ان باتوں کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر ہلال احمد میر نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرینگر کے زکورہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں گزشتہ ہفتے ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران محکمہ فوڈ سیفٹی کی جانب سے ایک نجی فرم سے 12 کوئنٹل سڑا ہوا گوشت ضبط کئے جانے کے بعد سے کشمیر کے جنوب و شمال میں فوڈ سیفٹی محکمہ سڑے ہوا اور غیر معیاری گوشت سے تیار کردہ اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔
ایسے میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران 50 کوئنٹل سے زائد سڑا ہوا اور غیر معیاری گوشت صبط کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس سڑے ہوئے گوشت کی مقدار بھی زیادہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ پہلی کارروائی نجی فرم زکورہ سرینگر میں کی گئی ۔اس کے بعد سرینگر کے مضافات ایچ ایم ٹی میں بھی اسی طرح کی بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ایسے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کارروائی کا سلسلہ شروع کیا گیا جبکہ ابتدائی طور پر دونوں نجی فرمز کی لائسنسز کو منسوخ کردیا گیا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ہلال احمد میر نے کہا کہ سرینگر اور دیگر اضلاع میں قائم مخلتف ریستورانوں اور اسپتالوں کے اندر جو ہوٹل ہیں ان میں بھی اس طرح کے مٹن یا چکن کی جانچ پڑتال کی گئی ہیں۔ جس دوران بیشتر ریستورانوں اور ہوٹلوں میں کباب اور گوشت سے تیار کردہ دیگر اشیاء پائی گئی جن پر مضر صحت مصنوعی رنگ دیا گیا تھا۔ ایسے میں اگر گوشت معیاری بھی ہو لیکن مصنوعی رنگ اس اشیاء کو ناقابل استعمال بناتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ مصنوعی رنگ گوشت سے تیار کردہ اشیاء پر نہ صرف یہاں ہوٹلوں اور ریستوران میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ شادیوں کی تقریبات پر کشمیر میں روایتی وازوان میں بھی استعمال میں لایا جاتا ہے جو کہ صحت کے لیے مضر ہے۔ ایسے میں آشپازوں کو بھی وازوان تیار کرتے وقت مصنوعی رنگ دینے سے باز رہنا چائیے۔ ورنہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔
ہلاک احمد میر نے مزید نے کہا کہ فروزن اشیاء کا کاروبار دنیا بھر میں کیا جاتا ہے لیکن چھاپہ ماری کے دوران اب تک جو ہم نے بعض اشیاء ضبط کیں ان میں نہ تو بنانے کی تاریخ اور نہ ہی معیاد ختم ہونے کی کوئی لیبل دیکھنے کو ملا۔ وہیں نہ مذکورہ فروزن اشیاء کو معیار کے تحت در آمد اور نہ ہی کہیں سٹور کیا گیا تھا جو کہ فوڈ سیفٹی ایکٹ کی روح سے بالکل غیر قانونی ہے۔
اس وقت لوگوں میں پائے جانے والے خدشات سے متعلق انہوں نے کہا کہ سرٹیفیکٹ کی بیناد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گوشت یا چکن کشمیر درآمد کیا گیا تھا وہ حلال طریقے سے ذبح شدہ جانوروں کا ہی تھا اور انہیں جانوروں کا گوشت تھا جو کہ کشمیر میں زیاد تر استعمال میں لائے جاتے ہیں ۔
ملک کی دیگر ریاستوں سے درآمد ہونے والے مٹن کی لکھن پور میں چیکنگ اور جانچ سے متعلق اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر نے کہا کہ فوڈ سیفٹی محکمے کا وہاں کوئی اہلکار نہیں ہوتا ہے ہاں وہاں صرف ویٹنری کا ایک پوسٹ ہے جو کہ زندہ در آمد ہونے والے بھیڑ اور چکن وغیرہ کی جانچ یا چیکنگ عمل میں لائی جاتی ہیں۔بتاہم انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو وزیر اعلی عمر عبدللہ کی نوٹس میں لیا گیا۔ امید ہے آئندہ وقت میں اس حوالے تصویر صاف ہوگی۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں ابھرتی ہوئی اس نئی صورتحال سے عوامی حلقوں میں سنسی اور محکمہ فوڈ سیفٹی کی نیند حرام ہوگئی ہیں۔ ایسے میں اب یہ پالیسی سازوں، نگران اداروں اور خاص کر حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوامی خدشات کو دور کریں۔