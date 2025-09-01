سری نگر: وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں 18 سالہ محسن علی کی تعریف کی، جو حال ہی میں ڈل جھیل پر منعقدہ پہلے کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول میں 1000 میٹر کیکنگ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت کر سرخیوں میں آئے تھے۔
علی اب اولمپکس میں ملک کے لیے گولڈ میڈل لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم سے بات کرکے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ نہ صرف میرے لیے بلکہ ان نوجوانوں کے لیے بھی متاثر کن ہیں جو اعلیٰ سطح پر ملک کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔
وزیر اعظم نے من کی بات میں جموں و کشمیر کی دو خصوصی کامیابیوں کا ذکر کیا، واٹر اسپورٹس فیسٹیول کے مقابلے کی کامیاب انعقاد اور پلوامہ میں پہلے دن رات کرکٹ میچ کا وزیراعظم نے ذکر کیا۔ مودی نے علی اور اڈیشہ سے تعلق رکھنے والی ایک اور ایتھلیٹ- کینوئنگ چیمپئن رشمیتا ساہو سے بات کی۔
علی کے والد اپنے سات رکنی خاندان کی کفالت کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ نوجوان نے کہا کہ وہ ڈل جھیل پر شکارا (کشتیوں) کو دیکھ کر کینوئنگ کرنے کے لیے متاثر ہوئے۔
انہوں نے اپنی کامیابی کا سہرا اپنے کوچ بلقیس میر کو دیا، جو سری نگر کی معروف کینوئسٹ ہیں۔ میر 2024 پیرس اولمپکس میں جیوری ممبر کے طور پر خدمات انجام دینے والی پہلی ہندوستانی خاتون بن گئیں۔
میر کے مطابق علی کی جیت جموں و کشمیر میں موجود ٹیلنٹ کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی کی جیت نے نئے کھلاڑیوں کو متاثر کیا اور فیسٹیول کے اختتام پر 80 نوجوانوں نے تربیتی پروگرام میں داخلہ لیا۔
میر نے کہا کہ یہ پورے جموں و کشمیر کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے کہ ایک مقامی لڑکے نے گولڈ میڈل جیتا ہے۔ علی کی کارکردگی یقینی طور پر جموں اور کشمیر میں واٹر اسپورٹس کے کھیلوں کو فروغ دے گی خاص طور پر جب سے انہوں نے ایک ایسے میدان میں کامیابی حاصل کی جہاں ان کے زیادہ تر حریفوں کو غیر ملکی تجربہ اور جدید ترین سہولیات تک رسائی حاصل تھی۔
علی سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے ان کے اہل خانہ اور میر کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ جب مودی نے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں میں بہت صلاحیت ہے تو علی نے کہا کہ میرا خواب اولمپکس میں تمغہ جیتنا ہے۔
وزیر اعظم نے جواب دیا، "واہ، شاباش، آپ کی بات سن کر مجھے ہنسی آگئی، جب ایک مزدور خاندان کا بیٹا اتنے بڑے خواب دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک بہت ترقی کرنے والا ہے۔" وزیر اعظم مودی نے اتوار کو نشر ہونے والے 'من کی بات' کے 125 ویں ایڈیشن میں سری نگر سے علی کا خاص طور پر ذکر کیا۔
مودی نے پلوامہ میں رائل پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی ذکر کیا، جس میں جموں و کشمیر کی 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ رائل پریمیئر لیگ کے آرگنائزر عرفان احمد نے وزیراعظم کی کاوشوں کو سراہنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں ستمبر میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں شرکت کی دعوت دی۔
احمد نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور منشیات کے استعمال کے درمیان نوجوانوں کے لیے ایک صحت مند پلیٹ فارم کے طور پر کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں اس کا نوٹس لینے کے لئے وزیر اعظم کا بہت مشکور ہوں۔ پورا کشمیر، خاص طور پر پلوامہ خوش ہے کہ انہوں نے من کی بات میں اس کے بارے میں بات کی۔"
احمد نے کہا، "بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس لیگ کا انعقاد نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور انہیں منشیات سے دور رکھنے کے لیے کیا ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ پلوامہ میں ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے دہلی سے لائٹس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔