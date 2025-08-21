پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر میں میوہ صنعت کو معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے اور ضلع پلوامہ کو اس شعبے میں نمایاں مقام ہے جہاں لگ بھگ 70 فیصد اراضی پر سیب کے باغات ہیں اور یہاں کی بیشتر آبادی کا روزگار بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی صنعت کے ساتھ منسلک ہے۔
گزشتہ برسوں سے کسانوں کو شکایت رہی ہے کہ ملک کی مختلف منڈیوں میں سیب فروخت کرنے کے باوجود انہیں معقول قیمت نہیں ملتی۔ ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ سیبوں کی مناسب درجہ بندی اور معیاری پیکنگ کا فقدان تھا۔ اس مسئلے کے پیش نظر اب ضلع پلوامہ سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں جدید گریڈنگ لائنز قائم کی گئی ہیں، جہاں سیبوں کو معیار کے مطابق درجہ بندی کرکے پیکنگ کی جاتی ہے۔
سیبوں کی درجہ بندی سے نہ صرف کسانوں کو راست فائدہ پہنچ رہا ہے بلکہ میوہ صنعت سے وابستہ دیگر افراد بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ماضی میں یہ سہولت صرف کولڈ اسٹوریج یونٹس تک ہی محدود تھی، تاہم اب سرکاری تعاون سے چھوٹے پیمانے پر بھی گریڈنگ لائنز نصب کی جا رہی ہیں۔
فروٹ ایسوسی ایشن، پلوامہ، کے صدر جاوید احمد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’گریڈنگ لائنز کے قیام سے کسانوں کے سیب معیاری انداز میں اور کم وقت میں مارکیٹ تک پہنچ رہے ہیں اور تازہ پھلوں کی مانگ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہو رہی ہے۔‘‘
کولڈ اسٹوریج یونٹ کے مالک سبزار احمد کے مطابق ’’روایتی طریقے سے پیکنگ میں کسانوں کو زیادہ وقت اور رقم صرف کرنا پڑتی تھی، مگر اس کے باوجود معیاری درجہ بندی نہیں ہو پاتی تھی۔ تاہم اب گریڈنگ لائنز کی بدولت سیبوں کی نہ صرف بہتر پیکنگ ہو رہی ہے جس سے کسانوں کو نقصان کے بجائے فائدہ مل رہا ہے، بلکہ کسانوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’کشمیر گریڈنگ کے معاملے میں ملک کے دیگر حصوں سے کافی پیچھے تھا، اسی وجہ سے سیبوں کو اچھی قیمت نہیں مل پاتی تھی، لیکن اب یہ خلا بڑی حد تک پورا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سہولت وادی میں روزگار کے نئے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے۔‘‘
ایک مقامی کسان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’کسانوں کو چاہیے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرکے دیگر ریاستوں کے کسانوں کے ساتھ دوڑ میں آگے رہ سکیں۔‘‘ ان کے مطابق: ’’گریڈنگ لائنز اسی جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے جس سے ہمیں براہِ راست فائدہ ہو رہا ہے۔‘‘ ادھر، ماہرین کا ماننا ہے کہ گریڈنگ لائنز کے قیام سے نہ صرف کسانوں کی محنت کا بہتر صلہ ملے گا بلکہ وادی کشمیر کی معیشت کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔
