ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے سیب کی معیاری پیکنگ کا آغاز - APPLE GRADING LINES

جدید گریڈنگ لائنز سے نہ سیب کی معیاری پیکنگ کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بہتر منافع اور روزگار کے نئے مواقع فراہم ہو رہے ہیں۔

کشمیر، جدید گریڈنگ لائنز کے قیسم سے سیب کی معیاری پیکنگ کا آغاز
کشمیر، جدید گریڈنگ لائنز کے قیسم سے سیب کی معیاری پیکنگ کا آغاز (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 21, 2025 at 6:11 PM IST

3 Min Read

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر میں میوہ صنعت کو معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے اور ضلع پلوامہ کو اس شعبے میں نمایاں مقام ہے جہاں لگ بھگ 70 فیصد اراضی پر سیب کے باغات ہیں اور یہاں کی بیشتر آبادی کا روزگار بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی صنعت کے ساتھ منسلک ہے۔

کشمیر، جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے سیب کی معیاری پیکنگ کا آغاز (ای ٹی وی بھارت)

گزشتہ برسوں سے کسانوں کو شکایت رہی ہے کہ ملک کی مختلف منڈیوں میں سیب فروخت کرنے کے باوجود انہیں معقول قیمت نہیں ملتی۔ ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ سیبوں کی مناسب درجہ بندی اور معیاری پیکنگ کا فقدان تھا۔ اس مسئلے کے پیش نظر اب ضلع پلوامہ سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں جدید گریڈنگ لائنز قائم کی گئی ہیں، جہاں سیبوں کو معیار کے مطابق درجہ بندی کرکے پیکنگ کی جاتی ہے۔

ای ٹی وی بھارت
جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے کسان کافی پر امید ہیں (ای ٹی وی بھارت)

سیبوں کی درجہ بندی سے نہ صرف کسانوں کو راست فائدہ پہنچ رہا ہے بلکہ میوہ صنعت سے وابستہ دیگر افراد بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ماضی میں یہ سہولت صرف کولڈ اسٹوریج یونٹس تک ہی محدود تھی، تاہم اب سرکاری تعاون سے چھوٹے پیمانے پر بھی گریڈنگ لائنز نصب کی جا رہی ہیں۔

فروٹ ایسوسی ایشن، پلوامہ، کے صدر جاوید احمد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’گریڈنگ لائنز کے قیام سے کسانوں کے سیب معیاری انداز میں اور کم وقت میں مارکیٹ تک پہنچ رہے ہیں اور تازہ پھلوں کی مانگ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہو رہی ہے۔‘‘

ا
جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

کولڈ اسٹوریج یونٹ کے مالک سبزار احمد کے مطابق ’’روایتی طریقے سے پیکنگ میں کسانوں کو زیادہ وقت اور رقم صرف کرنا پڑتی تھی، مگر اس کے باوجود معیاری درجہ بندی نہیں ہو پاتی تھی۔ تاہم اب گریڈنگ لائنز کی بدولت سیبوں کی نہ صرف بہتر پیکنگ ہو رہی ہے جس سے کسانوں کو نقصان کے بجائے فائدہ مل رہا ہے، بلکہ کسانوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا۔‘‘

ا
جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

انہوں نے مزید کہا: ’’کشمیر گریڈنگ کے معاملے میں ملک کے دیگر حصوں سے کافی پیچھے تھا، اسی وجہ سے سیبوں کو اچھی قیمت نہیں مل پاتی تھی، لیکن اب یہ خلا بڑی حد تک پورا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سہولت وادی میں روزگار کے نئے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے۔‘‘

ا
پلوامہ میں جدید گریڈنگ لائنز قائم کی گئی ہیں (ای ٹی وی بھارت)

ایک مقامی کسان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’کسانوں کو چاہیے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرکے دیگر ریاستوں کے کسانوں کے ساتھ دوڑ میں آگے رہ سکیں۔‘‘ ان کے مطابق: ’’گریڈنگ لائنز اسی جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے جس سے ہمیں براہِ راست فائدہ ہو رہا ہے۔‘‘ ادھر، ماہرین کا ماننا ہے کہ گریڈنگ لائنز کے قیام سے نہ صرف کسانوں کی محنت کا بہتر صلہ ملے گا بلکہ وادی کشمیر کی معیشت کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔

ای ٹی وی بھارت
جنوبی کشمیر کی بیشتر آبادی سیب کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہے (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. ’غیر معیاری ہائی ڈینسٹی پودے فراہم کرنے پر باغ مالکان نالاں، کسانوں سے یہ استحصال کیوں؟‘
  2. ہائی ڈینسٹی سیب اتارنے کا سلسلہ شروع
  3. جموں منڈی میں سیب کی کم قیمت سے کاشتکار پریشان

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر میں میوہ صنعت کو معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے اور ضلع پلوامہ کو اس شعبے میں نمایاں مقام ہے جہاں لگ بھگ 70 فیصد اراضی پر سیب کے باغات ہیں اور یہاں کی بیشتر آبادی کا روزگار بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی صنعت کے ساتھ منسلک ہے۔

کشمیر، جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے سیب کی معیاری پیکنگ کا آغاز (ای ٹی وی بھارت)

گزشتہ برسوں سے کسانوں کو شکایت رہی ہے کہ ملک کی مختلف منڈیوں میں سیب فروخت کرنے کے باوجود انہیں معقول قیمت نہیں ملتی۔ ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ سیبوں کی مناسب درجہ بندی اور معیاری پیکنگ کا فقدان تھا۔ اس مسئلے کے پیش نظر اب ضلع پلوامہ سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں جدید گریڈنگ لائنز قائم کی گئی ہیں، جہاں سیبوں کو معیار کے مطابق درجہ بندی کرکے پیکنگ کی جاتی ہے۔

ای ٹی وی بھارت
جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے کسان کافی پر امید ہیں (ای ٹی وی بھارت)

سیبوں کی درجہ بندی سے نہ صرف کسانوں کو راست فائدہ پہنچ رہا ہے بلکہ میوہ صنعت سے وابستہ دیگر افراد بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ماضی میں یہ سہولت صرف کولڈ اسٹوریج یونٹس تک ہی محدود تھی، تاہم اب سرکاری تعاون سے چھوٹے پیمانے پر بھی گریڈنگ لائنز نصب کی جا رہی ہیں۔

فروٹ ایسوسی ایشن، پلوامہ، کے صدر جاوید احمد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’گریڈنگ لائنز کے قیام سے کسانوں کے سیب معیاری انداز میں اور کم وقت میں مارکیٹ تک پہنچ رہے ہیں اور تازہ پھلوں کی مانگ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہو رہی ہے۔‘‘

ا
جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

کولڈ اسٹوریج یونٹ کے مالک سبزار احمد کے مطابق ’’روایتی طریقے سے پیکنگ میں کسانوں کو زیادہ وقت اور رقم صرف کرنا پڑتی تھی، مگر اس کے باوجود معیاری درجہ بندی نہیں ہو پاتی تھی۔ تاہم اب گریڈنگ لائنز کی بدولت سیبوں کی نہ صرف بہتر پیکنگ ہو رہی ہے جس سے کسانوں کو نقصان کے بجائے فائدہ مل رہا ہے، بلکہ کسانوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا۔‘‘

ا
جدید گریڈنگ لائنز کے قیام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

انہوں نے مزید کہا: ’’کشمیر گریڈنگ کے معاملے میں ملک کے دیگر حصوں سے کافی پیچھے تھا، اسی وجہ سے سیبوں کو اچھی قیمت نہیں مل پاتی تھی، لیکن اب یہ خلا بڑی حد تک پورا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سہولت وادی میں روزگار کے نئے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے۔‘‘

ا
پلوامہ میں جدید گریڈنگ لائنز قائم کی گئی ہیں (ای ٹی وی بھارت)

ایک مقامی کسان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’کسانوں کو چاہیے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرکے دیگر ریاستوں کے کسانوں کے ساتھ دوڑ میں آگے رہ سکیں۔‘‘ ان کے مطابق: ’’گریڈنگ لائنز اسی جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے جس سے ہمیں براہِ راست فائدہ ہو رہا ہے۔‘‘ ادھر، ماہرین کا ماننا ہے کہ گریڈنگ لائنز کے قیام سے نہ صرف کسانوں کی محنت کا بہتر صلہ ملے گا بلکہ وادی کشمیر کی معیشت کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔

ای ٹی وی بھارت
جنوبی کشمیر کی بیشتر آبادی سیب کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہے (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. ’غیر معیاری ہائی ڈینسٹی پودے فراہم کرنے پر باغ مالکان نالاں، کسانوں سے یہ استحصال کیوں؟‘
  2. ہائی ڈینسٹی سیب اتارنے کا سلسلہ شروع
  3. جموں منڈی میں سیب کی کم قیمت سے کاشتکار پریشان

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR HORTICULTUREKASHMIR APPLE PACKAGINGKASHMIR FARMER INCOMEKASHMIR EMPLOYMENTAPPLE GRADING LINES

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.