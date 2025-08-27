سرینگر (پرویز الدین) : جموں وکشمیر میں بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دونوں صوبوں کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھ گئی جس کے نیتجے میں منگل سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وہیں منگل کی دوپہر مواصلاتی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچنے کے بعد موبائل، فائبر، موبائل و براڈبینڈ انٹرنٹ خدمات پوری طرح سے ٹھپ ہو گئیں جو آج تقریباً چوبیس گھنٹوں کے بعد بحال ہوئیں۔
ادھر، سرینگر سمیت وادی کشمیر کے بیشتر اضلع میں بدھ کی صبح بارشوں کا سلسلہ تھم گیا ہے اور آسمان صاف ہو رہا ہے، جس سے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ وہیں گزشتہ کل جموں صوبے میں لینڈ سلائڈ اور آبی ریلوں کی وجہ سے کئی ہلاکتیں ہوئیں جبکہ متعدد ڈھانچے بھی تباہ ہو گئے۔ ماتا ویشنو دیوی کے راستے میں 30 سے زائد افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ بچاؤ ٹیمیں اس وقت جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہیں۔
انٹرنیٹ خدمات تقریبا چوبیس گھنٹوں بعد بحال
دوسری جانب جموں کے کئی علاقوں میں زمین کھسکنے سے منگل کی سہ پہر سے پوری وادی میں انٹرنیٹ، فون اور موبائل سروسز بھی بری طرح متاثر ہوئیں۔ کالنگ اور انٹرنیٹ خدمات معطل ہونے سے معمولات زندگی پر کافی اثر پڑا۔ تاہم بدھ کی دوپہر انٹرنیٹ اور کالنگ خدمات بحال ہوئیں اور لوگوں نے راحت کی سانس لی۔
اسکول بند، امتحانات ملتوی
خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر جموں اور کشمیر دونوں صوبائی کمشنروں نے احتیاط کے طور تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایسے میں جموں صوبے کے بیشتر اضلاع کے ساتھ ساتھ کشمیر کے 6 اضلاع میں بھی تمام اسکول بند ہیں جبکہ بورڈ اور یونیورسٹی سطح پر لئے جانے والے سبھی امتحانات کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ صوبائی کمشنران نے موجودہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر تمام متعلقہ محکموں کو متحرک رہنے کی ہدایت جاری کی ہیں جبکہ لوگوں کی کسی بھی مدد کے لئے ہیلپ لائنز بھی جاری کر دی گئیں ہیں۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی
ادھر، محکمہ موسمیات نے اپنی ایڈوائزر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کافی حساس ہیں۔ وہیں محکمہ نے جموں وکشمیر اور لداخ میں بھاری بارشوں، لینڈ سلائڈز کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ایسے میں لوگوں کو احتیاط برتنے، بالائی و پہاڑی علاقوں کی طرف جانے سے اجتناب کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔
