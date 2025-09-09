ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم ایل اے پر PSAعائد کرنا ناقبل قبول: ایم ایل اے شوپیاں
ایم ایل اے شوپیان، شبیر کلے کا الزام ہے کہ جموں و کشمیر میں حق کی آواز دبائی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2025 at 2:52 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : جموں و کشمیر میں ’’سیاسی قیادت اور عوامی نمائندوں کی آواز دبانے‘‘ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی کشمیر کے شوپیان اسمبلی حلقہ سے منتخب ایم ایل اے (MLA Shopian) شبیر احمد کُلے نے ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک پر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) عائد کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی عوامی نمائندے کا فرض ہے کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل کو ایوان اور حکام تک پہنچائے اور اگر کہیں نا انصافی یا غیر قانونی کام ہو رہا ہو تو اس پر آواز بلند کرے۔ ان کے مطابق ’’معراج ملک نے ہمیشہ عوامی مفاد میں بات کی اور ان کے خلاف پی ایس اے لگانا دراصل حق کی آواز دبانے کی کوشش ہے۔‘‘
شبیر احمد کُلے نے دعویٰ کیا کہ جموں و کشمیر میں حق بات کہنا اب جرم بنا دیا گیا ہے اور جو بھی عوامی معاملات پر لب کشائی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’یہ صورتحال نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ جمہوریت کی روح کے بھی منافی ہے۔‘‘
دوسری جانب تاریخی حضرت بل درگاہ میں اشوکا ایمبلم والی تختی کی توڑ پھوڑ پر پیدا شدہ تنازع پر بھی انہوں نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’حضرت بل درگاہ مسلمانوں کا مرکز عقیدت ہے اور وہاں اشوکا ایمبلم لگانا درست فیصلہ نہیں تھا جس پر عقیدت مندوں کے جذبات انتہائی مجروح ہوئے۔‘‘
انہوں نے ایف آئی آر کے معاملے پر بھی سوال اٹھایا کہ قریب 30 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی لیکن اصل ملوث افراد کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ’’یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، سبھی عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر متحد ہو کر آواز بلند کریں، بجائے اس کے کہ آپس میں تنقید میں لگے رہیں۔‘‘
شبیر احمد کُلے نے معراج ملک کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’اس نے ہمیشہ عوام کی آواز کو ہمت اور خلوص کے ساتھ ایوان تک پہنچایا ہے اور ان پر پی ایس اے عائد کرنا ناقابلِ قبول ہے۔‘‘
