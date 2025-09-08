ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک گرفتار، پبلک سیفٹی ایکٹ عائد
ایم ایل اے ڈوڈہ کے خلاف اس سے قبل کئی شکایتیں درج ہیں، ڈی سی ڈوڈہ نے بھی ان کے خلاف کیس دائر کیا ہے۔
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ میں ایک بڑے انتظامی فیصلے کے تحت رکن اسمبلی (ایم ایل اے) معرج ملک کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ایم ایل اے پر پی ایس اے عائد کیا گیا ہو۔
سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ معراج ملک کو متعدد ایف آئی آرز اور ڈیلی ڈائری (روزنامچہ) رپورٹس کے بعد حراست میں لیا گیا ہے۔ ملک کے خلاف اب تک 18 ایف آئی آرز درج کیے گئے ہیں اور 10 روزنامچوں میں ان کا اندراج ہے۔
ڈوڈہ پولیس نے ایک ڈوزیئر تیار کر کے ڈوڈہ انتظامیہ کو ارسال کیا تھا جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ’’ایم ایل اے نے ڈاکٹروں اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، نوجوانوں کو بھڑکایا اور ضلع میں ریلیف تقسیم کے دوران رکاوٹیں حائل کیں۔‘‘
ذرائع کا کہنا ہے کہ معراج ملک کو پہلے ڈاک بنگلوو ڈوڈہ میں حراست میں رکھا گیا جہاں (ان کے ساتھ کسی قسم کی) ملاقات پر پابندی تھی، اور آج باضابطہ طور ان پر پی ایس اے عائد کرکے کارروائی انجام دی گئی۔ حکام کے مطابق ’’امن و قانون کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے مزید افراد پر بھی پی ایس اے عائد کیا جا سکتا ہے۔‘‘
