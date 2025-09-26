ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میر واعظ گھر پر نظربند، جمعہ کا خطبہ دینے کی نہیں ملی اجازت
انتظامی تنظیم انجمن اوقاف کے مطابق میرواعظ عمر فاروق کو سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب سے روک دیا گیا۔
Published : September 26, 2025 at 12:42 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): حریت چیئرمین اور میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو آج ایک مرتبہ پھر گھر پر نظربند کر دیا گیا اور جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کا خطبہ دینے کی جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ پولیس کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ آج پھر مسلسل تیسرے جمعہ کو مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا قانون، اگر قوانین ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ تو ایسی پابندیاں بنیادی حقوق پر حملہ اور عبادت کو جرم میں بدل دیتی ہیں؟ ہفتہ وار، جمعہ یا کسی بھی دن وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حکام اپنی خواہش اور مرضی سے مجھے میرے گھر میں بند کر دیتے ہیں، میری آزادی پر قدغنیں لگاتے ہیں اور مجھے اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی پر پابندی عائد کرتے ہیں۔
Just informed by the police that today again, for the third consecutive Friday, I have been placed under house arrest and will not be allowed to go to Jama Masjid. What law, if laws govern us. sanctions such an assault on basic rights and turns worship into a crime? Week after… pic.twitter.com/nbYJoFnnXy— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 26, 2025
حکومت کے آمرانہ رویے کے لیے کوئی بھی جوابدہ نہیں
انہوں نے مزید لکھا کہ حکومت کے اس آمرانہ رویے کے لیے کوئی بھی جوابدہ نہیں اور وہ تمام لوگ جن کا ذمہ داروں کا احتساب کرنا ہے یا تو ان سے پوچھ گچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں یا پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جب چاہے ہمارے مذہبی، دینی اور شہری آزادیوں پر قدغن لگا دیتی ہے۔ ان بار بار پابندیوں اور حکام کی طرف سے انسانی حقوق اور لوگوں کے جذبات کی توہین کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔
میر واعظ عمر فاروق تاریخی جامع مسجد کے خطیب ہیں
واضح رہے کہ میر واعظ عمر فاروق کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے خطیب اور کُل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی ہیں۔ والد کے قتل کے بعد محمد عمر فاروق کو میرواعظ کشمیر بنایا گیا اور تب سے وہ جامع میں جمعہ کا خطبہ دیتے آرہے ہیں۔