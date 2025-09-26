ETV Bharat / jammu-and-kashmir

میر واعظ گھر پر نظربند، جمعہ کا خطبہ دینے کی نہیں ملی اجازت

انتظامی تنظیم انجمن اوقاف کے مطابق میرواعظ عمر فاروق کو سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب سے روک دیا گیا۔

Mirwaiz under house arrest not allowed to deliver Friday sermon Urdu News
میر واعظ گھر پر نظربند (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2025 at 12:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین): حریت چیئرمین اور میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو آج ایک مرتبہ پھر گھر پر نظربند کر دیا گیا اور جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کا خطبہ دینے کی جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ پولیس کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ آج پھر مسلسل تیسرے جمعہ کو مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا قانون، اگر قوانین ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ تو ایسی پابندیاں بنیادی حقوق پر حملہ اور عبادت کو جرم میں بدل دیتی ہیں؟ ہفتہ وار، جمعہ یا کسی بھی دن وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حکام اپنی خواہش اور مرضی سے مجھے میرے گھر میں بند کر دیتے ہیں، میری آزادی پر قدغنیں لگاتے ہیں اور مجھے اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی پر پابندی عائد کرتے ہیں۔

حکومت کے آمرانہ رویے کے لیے کوئی بھی جوابدہ نہیں

انہوں نے مزید لکھا کہ حکومت کے اس آمرانہ رویے کے لیے کوئی بھی جوابدہ نہیں اور وہ تمام لوگ جن کا ذمہ داروں کا احتساب کرنا ہے یا تو ان سے پوچھ گچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں یا پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جب چاہے ہمارے مذہبی، دینی اور شہری آزادیوں پر قدغن لگا دیتی ہے۔ ان بار بار پابندیوں اور حکام کی طرف سے انسانی حقوق اور لوگوں کے جذبات کی توہین کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔

Mirwaiz under house arrest not allowed to deliver Friday sermon Urdu News
میر واعظ گھر پر نظربند (ETV Bharat)

میر واعظ عمر فاروق تاریخی جامع مسجد کے خطیب ہیں

واضح رہے کہ میر واعظ عمر فاروق کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے خطیب اور کُل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی ہیں۔ والد کے قتل کے بعد محمد عمر فاروق کو میرواعظ کشمیر بنایا گیا اور تب سے وہ جامع میں جمعہ کا خطبہ دیتے آرہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

محبوبہ مفتی اور التجا مفتی خانہ نظربند، MEHBOOBA MUFTI UNDER HOUSE ARREST

بار بار کی پابندیاں تاریخی حقائق نہیں بدل سکتیں: میرواعظ کشمیر کا جامع مسجد میں خطاب

میرواعظ لگاتار دوسرے جمعہ بھی خانہ نظربند، خطبہ جمعہ کی ادائیگی کی نہیں ملی اجازت

خانہ نظربندی پر میرواعظ کشمیر کا رد عمل، Mirwaiz Reaction on House Arrest

میرواعظ کشمیر پھر خانہ نظر بند، کہا ’پابندیوں سے حقائق کو نہیں مٹایا جا سکتا‘

محبوبہ مفتی اور التجا مفتی خانہ نظربند، ایک بیان کے بعد گھر کے دروازے بند

پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے جموں میں نظربند رکھنے کا پولیس پر لگایا الزام

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRWAIZ HOUSE ARRESTEDMIRWAIZ UMAR FAROOQ HOUSE ARRESTMOULVI MIRWAIZ UMAR FAROOQANJUMAN AUQAF JAMA MASJIDMIRWAIZ UMAR FAROOQ ARRESTED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.