ETV Bharat / jammu-and-kashmir

میرواعظ لگاتار دوسرے جمعہ بھی خانہ نظربند، خطبہ جمعہ کی ادائیگی کی نہیں ملی اجازت

میرواعظ کشمیر نے پروفیسر عبدالغنی بٹ کے جنازے اور اہل خانہ کے ساتھ تعذیت سے روکے جانے پر بھی انتظامیہ کی مذمت کی۔

میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق
میرواعظ کشمیر (( مولوی عمر فاروق))
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 19, 2025 at 3:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین): علیحدگی پسند تنظیم کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین اور میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو آج ایک مرتبہ پھر خانہ نظربند رکھا گیا اور جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔

میرواعظ لگاتار دوسرے جمعہ بھی خانہ نظربند، خطبہ جمعہ کی ادائیگی کی نہیں ملی اجازت (ای ٹی وی بھارت)

اپنے ایک ویڈیو بیان میں میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق نے کہا: ’’آج دوسرے جمعہ بھی مجھے گھر پر نظر بند رکھا گیا اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہ دل دہلا دینے والا اور اشتعال انگیز ہے کہ حکام میرے بنیادی مذہبی حقوق کو اپنی مرضی سے پامال کرتے رہتے ہیں۔‘‘

انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ’’حکومت جب چاہے ہمارے مذہبی، دینی اور شہری آزادیوں پر قدغن عائد کرتی ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’یہ جمعہ میرے لیے اور بھی اہم تھا کیونکہ اس ہفتے پروفیسر عبدالغنی بٹ، جو کہ میرے دیرینہ ساتھی رہے ہیں ہم سے جدا ہو گئے۔ مگر انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ نہ صرف ہمیں ان کے جنازے پر شریک ہونے سے روکا گیا بلکہ مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔‘‘

میرواعظ نے حریت کے سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی کا تذکرہ کرتے ہوئے ویڈیو بیان میں کہا: ’’آج ہم ان کی مغفرت کے لیے کم از کم دعا کرتے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا۔‘‘ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ ’’حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ ہم اپنے مرحوم رہنماؤں اور قائدین کو الوداع بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟‘‘

مولوی عمر فاروق نے اس امر پر شدید افسوس ظاہر کیا کہ انہیں ’’مسلسل ہفتہ بھر ہفتہ گھر پر نظر بند رکھا جا رہا ہے، جامع مسجد جیسی مرکزی عبادت گاہ میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ اور وعظ وتبلیغ سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس سے یہ صاف عیاں ہو جاتا ہے کہ ہمیں آمرانہ نظام میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف ناانصافی اور ظلم ہے بلکہ یہ امر قابل مذمت بھی ہے۔‘‘

واضح رہے کہ میرواعظ عمر فاروق کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے خطیب اور علیحدگی پسند تنظیم کُل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی ہے۔ والد اور سابق میرواعظ کشمیر کے قتل کے بعد مولوی محمد عمر فاروق ’’میراعظ کشمیر‘‘ کے مسند پر فائز ہوئے اور تب سے وہ جامع میں جمعہ کا خطبہ دیتے آرہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی، سرینگر میں ٹریبونل کی سماعت یکم اگست سے

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRWAIZ KASHMIR HOUSE ARRESTMIRWAIZ UMAR FAROOQJAMIA MASJID SRINAGARMIRWAIZ HOUSE ARREST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.