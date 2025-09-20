ETV Bharat / jammu-and-kashmir

میرواعظ کی نظربندی ختم، پروفیسر بٹ کی قبر پر دی فاتحہ خوانی انجام

میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے ہفتہ کو بوٹینگو، سوپور میں مرحوم پروفیسر عبدالغنی بٹ کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت پرسی کی۔

میرواعظ کشمیر نے انجام دی فاتحہ خوانی
میرواعظ کشمیر نے انجام دی فاتحہ خوانی (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 20, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

بارہمولہ: علیحدگی پسند لیڈر اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مولوی عمر فاروق کی نظر بندی ختم کرکے انہیں بزرگ علیحدگی پسند رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ کی وفات پر سوگواروں کے ساتھ تعزیت کی اجازت دی گئی۔ ہفتہ کو میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے شمالی کشمیر کے بوٹنگو، سوپور کا دورہ کیا اور مرحوم پروفیسر عبدالغنی بٹ کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور لاحقین کے ساتھ تعزیت پرسی کی۔

میرواعظ کے دورۂ بوٹینگو نے علاقے کے باشندوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور لوگوں کی ایک خاصی تعداد مرحوم بٹ کی رہائشگاہ کے باہر جمع ہوئی۔ مولوی عمر فاروق نہ صرف علیحدگی پسند رہنما ہے بلکہ ممتاز دینی شخصیت اور میرواعظ کشمیر بھی۔ میرواعظ نے پروفیسر بٹ کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔

ا
میرواعظ نے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت پرسی کی (ای ٹی وی بھارت)

پروفیسر عبدالغنی بٹ دہائیوں تک علیحدگی پسند سیاست کے ساتھ وابستہ رہے اور کل جماعتی حریت کانفرنس (APHC) کے مختصر وقت کے لیے چیئرمین بھی تھے۔ وہ بدھ کی شام انتقال کر گئے اور انہیں آبائی علاقہ بوٹینگو میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ تاہم ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت سے میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کو روکنے کے لیے انہیں خانہ نظر بند رکھا گیا جس کی انہوں نے سخت مذمت کی۔

میرواعظ نے گزشتہ روز یعنی جمعہ کو ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ’جنازے میں شرکت سے روکے جانے‘ کو شخصی آزادی پر قدغن سے تعبیر کرکے انتظامیہ کی سخت مذمت کی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. میرواعظ لگاتار دوسرے جمعہ بھی خانہ نظربند، خطبہ جمعہ کی ادائیگی کی نہیں ملی اجازت

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRWAIZ KASHMIR SOPORE VISITMIWAIZ CONDOLENCE PROF GANI KINSPROF AB GANI APHC CONDOLENCEMIRWAIZ FATIHA PROF GANI SOPOREMIRWAIZ KASHMIR MOLVI UMAR FAROOQ

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.