حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ہدایت و معرفت کا روشن چراغ، میرواعظ عمر فاروق
جموں وکشمیر کے میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے آستانہ عالیہ دستگیر صاحبؒ، خانیارمیں حضرت شیخ سید عبدالقادرجیلانیؒ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی
Published : October 4, 2025 at 5:26 PM IST
سرینگر(پرویز الدین): حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کے سالانہ عرس کے موقعے پر میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے آستانہ عالیہ دستگیر صاحبؒ، خانیار میں ایک موثرخطاب کیا۔ اپنے خطاب میں میرواعظ نے حضرت محبوب سبحانیؒ کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ہدایت و معرفت کا روشن چراغ قرار دیا جن کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے روحانی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔
میرواعظ نے کہا کہ اس عظیم صوفی اوربزرگ کی زندگی کا ایک بنیادی سبق خودکی اصلاح اور قلب و روح کی تطہیر ہے، جو ایک مومن کو اخلاقی بلندی اور قربِ الٰہی تک پہنچاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جب نفرت، تعصب اور عدم برداشت نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی اصل تعلیمات اور اس کے پیغامِ محبت، رحم دلی اور خدمتِ انسانیت کی طرف لوٹیں۔ انہوں نے یہ بات زور دیکر کہی کہ ایک مسلمان کے دل میں کسی کے لیے نفرت یا بد نیتی کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے کیونکہ اسلام تمام مخلوقاتِ الٰہی کے ساتھ احترام، ہمدردی اور خیرخواہی کا درس دیتا ہے۔
انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ان ابدی اقدار اور تعلیمات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اپنائیں تاکہ معاشرہ فہم و اخلاقی تجدید کی طرف بڑھ سکے۔ اس موقعہ پر ایک بڑی تعداد میں عقیدت مندوں، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، اس وعظ و تبلیغ کی اس روحانی مجلس میں شرکت کی اور میر واعظ کے ایمان، اتحاد اور خود احتسابی کے پیغام کو بڑے انہماک اور توجہ سے سنا۔