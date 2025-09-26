ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران ملی ٹنٹس کی کمین گاہ تباہ

سیکورٹی ذرائع کے مطابق کمین گاہ میں سے کوئی اسلحہ یا گولہ بارود برآمد نہیں ہوا ہے۔

ا
علامتی تصویر (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 26, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

شوپیان (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سیکورٹی فورسز نے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران ملی ٹنٹس کی ایک قدیم کمین گاہ کو تباہ کر دیا ہے۔ سیکورتی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ضلع کے یارون جنگلات میں جمعہ انجام دی گئی۔

ذرائع کے مطابق فوج کی 2 راشٹریہ رائفلز، سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 14 بٹالین اور جموں و کشمیر پولیس نے مشترکہ طور جنگلاتی علاقے میں تلاشی آپریشن کے دوران یہ کمین گاہ دریافت کی، جو ٹین کی چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ فورسز نے کمین گاہ کو تباہ کر دیا، تاہم، سیکورٹی ذرائع کے مطابق، وہاں سے کوئی اسلحہ یا قابل ذکر سامان وغیرہ بر آمد نہیں ہوا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تلاشی آپریشن پرامن طور پر مکمل ہوا اور اس دوران کسی کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ وہیں پولیس کی جانب سے یہ خبر تحریر نشر ہونے تک اس واقعے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا تھا۔

واضح رہے کہ وادی کشمیر سمیت خطہ چناب میں بھی گزشتہ ہفتوں، ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی خبر موصول ہونے کے بعد، کئی سرچ آپریشز انجام دئے گئے۔ بیشتر سرچ آپریشن پر امن طور اختتام ہوئے تاہم بعض مقامات خاص کر ضلع کولگام اور اننت ناگ میں محاصرے اور سرچ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز پر گولیاں برسائیں جس کے نتیجے میں انکاؤنٹر شروع ہوا۔ گزشتہ ہفتوں کولگام ضلع میں وادی کشمیر کی مسلح تاریخ کا طویل ترین آپریشن بھی انجام دیا گیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. شوپیان کے زینہ پورہ علاقے میں کمین گاہ کا پردہ فاش، فورسز نے کیا تباہ
  2. راجوری میں عسکریت پسندوں کی کمین گاہ تباہ

For All Latest Updates

TAGGED:

MILITANT HIDEOUT BUSTEDHIDEOUT BUSTED IN SHOPIANKASHMIR HIDEOUT BUSTEDKASHMIR MILITANCYSHOPIAN HIDEOUT BUSTED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.