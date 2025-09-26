کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران ملی ٹنٹس کی کمین گاہ تباہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران ملی ٹنٹس کی کمین گاہ تباہ
سیکورٹی ذرائع کے مطابق کمین گاہ میں سے کوئی اسلحہ یا گولہ بارود برآمد نہیں ہوا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 26, 2025 at 3:44 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سیکورٹی فورسز نے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران ملی ٹنٹس کی ایک قدیم کمین گاہ کو تباہ کر دیا ہے۔ سیکورتی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ضلع کے یارون جنگلات میں جمعہ انجام دی گئی۔
ذرائع کے مطابق فوج کی 2 راشٹریہ رائفلز، سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 14 بٹالین اور جموں و کشمیر پولیس نے مشترکہ طور جنگلاتی علاقے میں تلاشی آپریشن کے دوران یہ کمین گاہ دریافت کی، جو ٹین کی چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ فورسز نے کمین گاہ کو تباہ کر دیا، تاہم، سیکورٹی ذرائع کے مطابق، وہاں سے کوئی اسلحہ یا قابل ذکر سامان وغیرہ بر آمد نہیں ہوا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تلاشی آپریشن پرامن طور پر مکمل ہوا اور اس دوران کسی کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ وہیں پولیس کی جانب سے یہ خبر تحریر نشر ہونے تک اس واقعے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا تھا۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر سمیت خطہ چناب میں بھی گزشتہ ہفتوں، ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی خبر موصول ہونے کے بعد، کئی سرچ آپریشز انجام دئے گئے۔ بیشتر سرچ آپریشن پر امن طور اختتام ہوئے تاہم بعض مقامات خاص کر ضلع کولگام اور اننت ناگ میں محاصرے اور سرچ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز پر گولیاں برسائیں جس کے نتیجے میں انکاؤنٹر شروع ہوا۔ گزشتہ ہفتوں کولگام ضلع میں وادی کشمیر کی مسلح تاریخ کا طویل ترین آپریشن بھی انجام دیا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: