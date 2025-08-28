ترال (شبیر بٹ): جموں و کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں واقع ہاری علاقے سے ایک عسکریت پسند کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ گرفتاری سکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن کے دوران عمل میں آئی۔ ملزم کے اس کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق پولیس فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے اونتی پورہ کے ہاری پاریگام علاقے میں ایک ناکہ لگایا تھا جس دوران ایک شخص کو گرفتار کیا جو مشکوک حالات میں گھوم رہا تھا۔
تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے ایک پستول بمعہ میگزین اور 9 ایم ایم ایمونیشن کے 9 راؤنڈ برآمد ہوئے۔ ایک اعلی پولیس افسر نے مزید کہا کہ اس کی شناخت ثاقب ریاض گنائی ولد ریاض احمد ساکن چک ژولان شوپیاں کے طور پر کی گئی ہے۔
سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ثاقب ریاض ترال کے لاڈی یار علاقے میں سی آر پی ایف کیمپ پر ہوئے گرینیڈ حملے میں ملوث تھا اور وہ 11 مئی سنہ 2025 سے لاپتہ تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
واضح رہے کہ گذشتہ روز ہی ہندواڑہ میں بھی پولیس نے عسکریت پسندوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کارروائی میں اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) نے راجوار کے بھون جنگلات میں ایک خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگاتے ہوئے زیر زمین چھپائے گئے بڑی مقدار میں اسلحے، گولہ بارود اور دیگر قابلِ اعتراض اشیاء برآمد کیں۔
