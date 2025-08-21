جموں: گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں میں 36.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جس کے بعد درجہ حرارت میں معمولی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 23 سے 26 اگست کے بیچ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کے امکانات ہیں۔ محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ پہاڑی اور حساس علاقوں میں بادل پھٹنے، فلیش فلڈ، زمین دھنسنے اور پتھروں کے گرنے کے بھی امکانات ہیں۔
محکمہ موسمیات نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ندی نالوں اور ڈھیلی زمین پر بنے ڈھانچوں کے قریب نہ جائیں۔ انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرینگر میں قائم محکمہ موسمیات کے دفتر کے مطابق 22 اگست تک وادی میں عمومی طور پر گرم اور خشک موسم رہے گا تاہم کچھ مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ 22 اگست کی رات جموں، ریاسی، ادھمپور، راجوری، کٹھوعہ اور سانبہ اضلاع میں کہیں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہیں۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی
جبکہ 23 سے 26 اگست تک جموں صوبے کے ضلع جموں، ریاسی، ادھمپور، سانبہ، کٹھوعہ اور راجوری کے علاوہ کشمیر صوبے کے اننت ناگ اور کولگام میں بھی بھاری بارش کے امکانات ہیں۔ وہیں پونچھ، رام بن، ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع میں درمیانی سے تیز بارش ہو سکتی ہے۔ 27 سے 30 اگست کے دوران خطے میں دوبارہ گرم اور مرطوب موسم رہے گا تاہم کہیں کہیں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔
بارشوں سے پریشانی
قبل ازیں جموں صوبے میں منگل کی صبح تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی تیز بارش کے باعث شہر کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں جس سے عام لوگوں کو عبور و مرور میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
درجہ حرارت میں گراوٹ
بارشوں کی وجہ سے مجموعی طور پر درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں شہر کا گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کٹرا میں 29.3 ڈگری درج کیا گیا۔ ادھمپور میں 45.6 ملی میٹر اور کٹھوعہ میں 37.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔
وادی کشمیر میں درجہ حرارت
ادھر، وادی کشمیر میں بھی درجہ حرارت معمول سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.1 ڈگری ریکارڈ ہوا جو عام دنوں کے مقابلے 5.9 ڈگری کم ہے۔ گلمرگ میں 14.7 اور پہلگام میں 20.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
