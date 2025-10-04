ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جیل میں قید مہراج ملک جموں و کشمیر اسمبلی میں شرکت کے لیے ہائی کورٹ سے اجازت طلب کریں گے
قانونی ٹیم جموں و کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہائی کورٹ سے اجازت لینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
Published : October 4, 2025 at 6:16 PM IST
جموں: جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس 23 اکتوبر کو شروع ہونے والا ہے، ڈوڈہ سے جیل میں بند عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ایم ایل اے مہراج ملک کی قانونی ٹیم سیشن میں شرکت کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک یا دو دن میں ملک کی قانونی ٹیم سماعت کے لیے جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں درخواست دے گی۔
ایم ایل اے کے پرسنل اسسٹنٹ عامر ملک نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا، "ایک یا دو دن میں، ہم ایم ایل اے ڈوڈا کو اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت دینے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کریں گے۔ اگر عرضی قبول ہوتی ہے، تو یہ آگے بڑھے گی، بصورت دیگر، ہم 14 اکتوبر کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ میں اس معاملے کو اٹھائیں گے۔"
ملک کی قانونی ٹیم نے یہ فیصلہ جمعہ کو جموں و کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کے ایک بیان کے بعد کیا، جنہوں نے کہا کہ عدالت کو مہراج ملک کو آئندہ اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت دینی ہوگی۔
ملک کی ٹیم پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں شرکت کی اجازت مانگنے میں بارہمولہ کے رکن اسمبلی انجینئر رشید سے بھی تحریک لے رہی ہے۔
عامر ملک نے کہا کہ ہم انجینئر رشید کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہدایت کو منسلک کریں گے اور اپنا نکتہ پیش کریں گے۔
ایم ایل اے ڈوڈہ کے خلاف 8 ستمبر کو ڈپٹی کمشنر ڈوڈا نے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اور انہیں کٹھوعہ کی ضلع جیل بھیج دیا گیا تھا۔
ان کی گرفتاری کے بعد، ان کے حامیوں نے ڈوڈا ضلع کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا، جس سے انتظامیہ کو بی این ایس ایس کی دفعہ 163 نافذ کرنے اور ان کے آبائی علاقے بھلیسہ میں موبائل کالنگ خدمات اور ضلع بھر میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ خدمات کو معطل کرنے پر مجبور کیا گیا۔
صورتحال اب معمول پر ہے، لیکن ملک کے پی اے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایم ایل اے کے حامیوں کو سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ کرنے پر ڈوڈہ پولیس ہراساں کررہی ہے۔
مہراج ملک کے فیس بک پیج پر انہوں نے لکھا، "میں پولیس اور انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لوگوں کے خلاف ہونے والے مظالم کو روکیں، جو بھی مہراج کی حمایت میں کچھ بھی پوسٹ کرتا ہے، اسے ہر روز پولیس اسٹیشن بلایا جاتا ہے، یہ ڈوڈہ ضلع میں روز کا معمول بن گیا ہے۔"
عامر ملک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "مجھے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) ڈوڈا سندیپ مہتا نے اپنے دفتر میں بلایا اور انہوں نے مجھ سے ایم ایل اے ڈوڈا کے آفیشل پیج پر کچھ بھی پوسٹ کرنے سے گریز کرنے کو کہا لیکن میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ قانون کے مطابق ہے، کیونکہ میں ایسا کرنے والا پہلا شخص نہیں ہوں۔"
انہوں نے مزید کہا، "میں نے اس بارے میں بات کرنے سے بچنے کی کوشش کی، لیکن شیر محمد مالک نامی شخص کو بھی پولیس نے گنڈو پولیس اسٹیشن بلایا اور کئی گھنٹے تک وہاں رکھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایم ایل اے ڈوڈہ کے حق میں پوسٹ کی تھی۔"