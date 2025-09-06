فلڈ پروٹیکشن کیلئے 3100 کروڑ روپے منظور، مگر منصوبے ادھورے: محبوبہ مفتی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محبوبہ مفتی کے مطابق فُلڈ پروٹیکشن منصوبوں کیلئے PDPفنڈس منظور کرا چکی ہے، اب عمر سرکار کو صرف انہیں خرچ کرنا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 6, 2025 at 7:21 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا کہ فُلڈ پروٹیکشن منصوبہ کے لئے عمر عبداللہ کی سرکار کو پیسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پی ڈی پی نے اپنے دور میں فُلڈ پروٹیکشن کے حوالہ سے دریاؤں، ندی نالوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لئے رقومات کی منظوری کو یقینی بنایا ہے اور ’’اب ان منصوبوں پر کام کرنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ذمہ داری ہے کیونکہ پی ڈی 2018 سے پاور سے باہر ہے۔‘‘
محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کو رقومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مرکز نے پہلے ہی منصوبوں کو منظوری دے دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے عمر عبداللہ کو مرکز کے ساتھ بات کرکے ان رقومات کی بحالی کو یقینی بنانے اور ان منصوبوں پر فوری طور پر کام کرنے کا مشورہ دیا۔
پی ڈی پی صدر نے ایک بار پھر اپنے مرحوم والد کے دور کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ’’مرحوم مفتی صاحب کے دور اقتدار میں فُلڈ کنٹرول، ندی نالوں اور دریاؤں کو ٹھیک کرنے کے لئے پی ایم پیکیج کے تحت 1600 کروڑ اور ورلڈ بینک کے ذریعے 1500 کروڑ کے پیکیج کو منظوری دی گئی تھی، تاہم اس رقم کو زمینی سطح پر خرچ نہیں کیا گیا۔
انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ان فنڈس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے مرکزی سرکار رجوع کرنے اور اور باندھ، گاجس سمیت جموں کشمیر کے تمام ندی نالوں اور دریاؤں کی مرمت کرنے کی اہمیت پر ضرورت دیتے ہوئے کہا: ’’ان پر بڑے پیمانے پر کام شروع ہونا چاہئے تاکہ مستقبل میں سیلاب سے بچا جا سکے۔‘‘ انہوں نے امید جتائی کہ ’’وزیر اعلی عمر عبداللہ اس پر سنجیدہ نوٹس لیں گے اور جلد از جلد اس پر کاروائی شروع کریں گے۔‘‘
واضح رہے کہ محبوبہ مفتی نے ضلع اننت ناگ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ محبوبہ نے جمعہ کو ضلع اننت ناگ کے کئی علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب سے متاثرہ کئی علاقوں کا بھی معائنہ کیا، جس دوران کئی عوامی وفود نے ان سے ملاقات کی اور اپنے مسائل و مطالبات کو ان کے سامنے اجاگر کیا۔
یہ بھی پڑھیں: