'جہاد کا باپ' طالبان کو گلے لگا رہی بی جے پی: افغان وزیر کے دورہ کو محبوبہ مفتی نے بنایا نشانہ

2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وزیر خارجہ عامر خان متقی کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔

mehbooba mufti targets bjp on afghanistan minister amir khan muttaqis india visit Urdu News
محبوبہ مفتی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2025 at 12:26 AM IST

5 Min Read
سری نگر: افغان وزیر خارجہ عامر خان متقی 9 اکتوبر سے بھارت کے دورے پر ہیں، اس دورے کے دوران انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور معیشت، تجارت اور دیگر امور پر تبادلۂ خیال کیا۔ متقی کے دورے کو لے کر سیاسی بیان بازی بھی تیز ہوگئی ہے۔ دریں اثنا، جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اتوار کو بی جے پی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔

محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "'لو جہاد،' 'لینڈ جہاد،' 'ووٹ جہاد،' اور 'گائے جہاد' کے نام پر، بی جے پی اپنی ہی مسلم آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کے خلاف توہین آمیز نعرے لگا رہی ہے۔ اسی دوران، بھارت جو کہ — جمہوریت کی ماں — ہے، بی جے پی کی قیادت میں طالبان جو کہ جہاد کے باپ (جہاد کے جَنَک) ہیں کو گلے لگا رہی ہے۔

مسلم آبادی کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے

محبوبہ مفتی نے حکومت کے مسلم طلبہ کے لیے وظائف واپس لینے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے دوہرا معیار قرار دیا۔ انہوں نے X پر لکھا، "بھارت نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے تمام مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں افغان طلباء کے لیے تعلیمی وظائف بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ایک واضح تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ہندوستان کی اپنی مسلم آبادی، جس نے ملک کی شناخت اور ترقی میں کردار ادا کیا ہے، کو اس بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے اور مسلم طلباء کے دوہرے معیار کے اسکالرشپ کو ظاہر کرنے کے لیے داخلی حقوق اور مواقع واپس لیے جا رہے ہیں۔"

بلڈوزر بابا سن رہے ہوں گے!

پی ڈی پی سربراہ نے ہفتہ کو اتر پردیش کے سہارنپور میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دارالعلوم دیوبند کے دورے پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے مزید کہا، "بین الاقوامی تعلقات کی تعمیر اہم ہے، لیکن ایک مستحکم اور ہم آہنگ قوم کی بنیاد اپنے ملک کے اندر، خاص طور پر اس کی مسلم آبادی کے اندر اعتماد، احترام اور برابری پر ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ بلڈوزر بابا سن رہے ہوں گے!"

دیوبندی عقائد سے طالبان کا تعلق

واضح رہے کہ دیوبندی عقائد سے طالبان کا تعلق تحریک کے نظریے اور تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ دیوبند کا مدرسہ اتر پردیش، ہندوستان میں 1866 میں قائم کیا گیا، دیوبندی تحریک ایک سنی اسلامی احیاء پسند تحریک ہے جو اصل اسلامی اصولوں کی طرف واپسی پر زور دیتی ہے اور مغربی اثرات کو مسترد کرتی ہے۔ یہ اسلامی مطالعہ، فقہ اور روحانی تزکیہ پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

طالبان مغربی ثقافتی اور فکری اثرات کی مخالفت کرتے

1990 کی دہائی میں طالبان کا ظہور ہوا، وہ دیوبندی نظریے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، خاص طور پر دارالعلوم حقانیہ جیسے پاکستانی مدارس کے ذریعے، جو دیوبند سے وابستہ ہیں۔ ملا عمر سمیت کئی طالبان رہنماؤں نے ان اداروں سے تعلیم حاصل کی۔ دیوبندی اور طالبان دونوں ہی اسلامی قانون کے سخت اطلاق پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ مغربی ثقافتی اور فکری اثرات کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اسلامی اقدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔

