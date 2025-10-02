ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گیلانی کی بیوہ کا مکان قرق کرنا خلاف انسانیت: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے سید علی گیلانی کے مکان کو قرق کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بیوہ کو سزا دینے کے مترادف قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 2, 2025 at 8:37 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے مرحوم علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی کے رہائشی مکان کو قرق کرنے پر سرکار کی سخت نقطہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ ’’سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد قرق کیے گئے مکان میں مرحوم کی اسی سالہ بیوہ رہائش پذیر ہے، کم سے کم سرکار کو اس کا لحاظ کرنا چاہئے تھا۔‘‘
محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ ’’سرکار کو مرحوم گیلانی کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں ان کے خیالات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس کی سزا ان کی معمر بیوہ کو نہیں دینی چاہئے، یہ قدم انسانیت کے خلاف ہے۔‘‘ محبوبہ مفتی نے اپنی پارٹی اور سخت گیر ہندو تنظیم کا موازنہ کرتے ہوئے کہا: ’’جیسے پی ڈی پی کو آر ایس ایس (RSS) کی پالیسی کے ساتھ اتفاق نہیں ہے اسی طرح مرکزی سرکار کو سید علی گیلانی کے خیالات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں مگر ان کے مکان کو بھی مجرم بنا دینا کہاں کی انسانیت ہے؟‘‘
سابق وزیر اعلیٰ سرکار پر ’’کشمیر کے ساتھ سخت گیر پالیسی کا مظاہرہ‘‘ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا: ’’جماعت اسلامی کے اسکولوں کو اٹیچ کیا گیا، فلاح عام ٹرسٹ پر پابندی عائد کی، ملازمین کی نوکریاں چھین لی جاتی ہیں، ملی ٹنٹس کے گھر کو بارود سے اڑایا جا رہا ہے، آئے روز مکانات کو اٹیچ کیا جاتا ہے جیسے سید علی شاہ گیلانی کے گھر کو اٹیچ کیا گیا۔‘‘
انہوں نے ایک بار پھر مذاکرات کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت ہر مسئلہ کا واحد حل ہے۔ انہوں نے کہا: ’’کشمیریوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی، پاکستان کے خلاف جا کر ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا اور آج اس کشمیر کو ایک جیل خانے میں تبدیل کیا گیا ہے اور یہاں کی عوام کو مجرموں سا سلوک کیا جاتا ہے۔‘‘
پی ڈی پی صدر نے انتباہ کیا کہ ’’سرکار کی اس سخت گیر پالیسی کے اچھے نتائج سامنے نہیں آ سکتے ہیں اس سے دوریاں کم نہیں بلکہ مزید بڑھ جاتی ہیں اس سے آنے والے وقت میں مفاہمت کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔‘‘ محبوبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔
