محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ سے اسمبلی سیشن میں یاسین ملک پر بحث کی اپیل کی
محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ سے اسمبلی سیشن میں پی ایس اے حراستوں، یاسین ملک، سیاحت، ہائی سے پر بحث کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 24, 2025 at 7:51 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آنے والے اسمبلی اجلاس میں پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے غلط استعمال پر بحث کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ محبوبہ نے یونین ٹیریٹری میں سیاحت اور باغبانی کی صنعت کو پہنچے نقصان پر بھی خصوصی بحث کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔
جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ماہِ ستمبر کے اوائل سے بند سرینگر جموں قومی شاہراہ کو پوری طرح بحال نہ کیے جانے پر بھی حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا: ’’اسمبلی میں شاہراہ کی بندش کے باعث باغبانی کے شعبے کو پہنچے نقصان پر بات ہونی چاہیے۔ عمر عبداللہ نے شاہراہ بند ہونے کے 20 دن بعد نتن گڈکری کو فون کیا۔ یہ کال پہلے کیوں نہیں کی گئی؟‘‘
محبوبہ مفتی نے سوالیہ انداز میں کہا: ’’کسانوں کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی پیکیج دیا جائے گا؟ کیا کسانوں کے قرضے معاف ہوں گے؟ ان باتوں پر اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے۔‘‘
اسمبلی میں بحث کا مطالبہ
معراج ملک پر عائد پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے حوالہ سے محبوبہ نے کہا: ’’اگر چہ عمر عبداللہ کی حکومت کے دائرہ کار میں پی ایس اے کو ختم کرنا شامل نہیں، لیکن آئندہ اجلاس میں اس پر تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے۔‘‘ محبوبہ مفتی کے مطابق: ’’اگر ایک ایم ایل اے (معراج ملک) کو غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے پر پی ایس اے کے تحت بند کیا جا سکتا ہے تو عام لوگوں پر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے الزامات لگتے ہوں گے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان غریب قیدیوں کو قانونی مدد فراہم کرے جو اپنی حراست کو چیلنج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ’’عمر صاحب نے معراج ملک کو پی ایس اے حراست کے خلاف قانونی مدد دینے کی پیشکش کی تھی۔ معراج ملک کو اس مدد کی ضرورت نہیں، لیکن عمر عبداللہ کو چاہیے کہ وہ جموں و کشمیر کے غریب قیدیوں کو یہ مدد فراہم کریں۔‘‘
یاسین ملک پر بات چیت کی اپیل
سابق وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ کو قید میں موجود علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک کے لیے بھی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ’’میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ یاسین ملک کا کیس لڑیں۔ لیکن اس شخص نے 1994 سے لیڈروں اور افسران کی یقین دہانی پر تشدد کا راستہ ترک کیا۔ اس نے وزرائے اعظم سے ملاقاتیں کیں، پاکستان گیا اور آئی بی (انٹیلیجنس بیورو) کی ہدایت پر حافظ سعید سے بھی ملا۔‘‘
محبوبہ مفتی کے مطابق: ’’یہ صرف یاسین ملک کا معاملہ نہیں ہے بلکہ حکومت اور افسران کے دیے گئے وعدے کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اس وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے تو یہ جموں و کشمیر کے لیے اچھا نہیں، ملک کے لیے اچھا نہیں اور عالمی سطح پر بھی اچھا نہیں ہوگا۔‘‘
اجیت ڈوبھال، دُلت سے آگے آنے کی گزارش
محبوبہ مفتی نے کہا کہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور سابق را کے سربراہ اے ایس دُلت کو یاسین ملک کی جانب سے دہلی ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی 85 صفحات پر مشتمل حلف نامے میں کیے گئے دعوؤں پر بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا: ’’خوش قسمتی سے دو لوگ ابھی زندہ ہیں جو ملک کے دعووں سے واقف ہیں۔ اجیت ڈوبھال اور دُلت پر اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بات کریں۔ آپ نے ایک عسکری رہنما کو ہتھیار چھوڑ کر گاندھیائی راستہ اپنانے پر آمادہ کیا۔ اب آپ اس کے ماضی کو دوبارہ اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔‘‘
پہلگام حملے کے بعد متاثر ہوئی سیاحتی صنعت کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ 22 اپریل کو سیاحوں پر حملے کے بعد سے شعبہ سیاحت مسلسل زوال کا شکار ہے اور وہ لوگ جو سیاحت پر انحصار کرتے ہیں، مایوسی میں مبتلا ہیں۔
