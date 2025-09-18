ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محبوبہ کا دعویٰ، عبدالغنی بٹ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے سے روکا گیا، گھر میں نظر بند کرنے کا لگایا الزام
محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہیں حریت لیڈر عبدالغنی بٹ کے انتقال پر تعزیت کے لیے سوپور جانے سے روکنے کے لیے نظر بند کیاگیا۔
سری نگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ انہیں حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین عبدالغنی بٹ کے انتقال پر تعزیت کے لیے سوپور جانے سے روکنے کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔
انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہمیں پروفیسر عبدالغنی بٹ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے سوپور جانے سے روکنے کے لیے، آج سیاسی قیادت کو گھر میں نظر بند رکھنے کا فیصلہ جموں و کشمیر کی تلخ اور غیر جمہوری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔"
حریت لیڈر عبدالغنی بٹ کا طویل علالت کے بعد بدھ کی شام ان کی سوپور رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔
حضرت بل درگاہ میں حالیہ تنازعہ کا حوالہ دیتے ہوئے، محبوبہ مفتی نے کہا کہ عوامی غصہ ایک بلند، غیر واضح پیغام تھا۔
"درگاہ حضرت بل میں جو کچھ سامنے آیا، بے ساختہ عوامی غصے کا پھوٹنا، صرف ایک الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بلند و بالا اور ناقابل تردید پیغام تھا جس کو کنارے پر دھکیل دیا گیا تھا۔ بی جے پی، تاہم، اس سچائی سے جان بوجھ کر آنکھ بند کر لیتی ہے، اس گہرے غم سے کچھ سیکھنے سے انکار کر رہی ہے اور اس کے جذبات کو برسوں سے دبایا جا رہا ہے۔"
5 ستمبر کو حضرت بل کے مزار میں اشوک کے نشان والی تختی کی توڑ پھوڑ کے بعد کشمیر میں ایک بہت بڑا تنازعہ کھڑا ہوگیا، کیونکہ زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے وقف بورڈ کے چیئرپرسن درخشاں اندرابی پر مسجد میں قومی نشان کا استعمال کرکے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا اور فوجداری مقدمہ درج کرنے اور اسے فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
سابقہ ریاست جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ "زیادہ سے زیادہ واضح" ہوتا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو کشمیر میں امن بحالی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
محبوبہ نے کہا کہ، "اس کے بجائے، وہ (بی جے پی) پورے ملک میں سیاسی فائدے کے لیے درد اور بدامنی کو ہتھیار بنا کر خطے کو مسلسل بدامنی کی حالت میں رکھنے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ، یہ مذموم انداز نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے؛ یہ خطرناک اور سراسر قابل مذمت ہے،"۔
حریت کانفرنس کے موجودہ چیئرمین میر واعظ عمر فاروق نے بھی دعویٰ کیا کہ انہیں بدھ کی رات دیر گئے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔
میرواعظ نے ایکس پر کہا، اس تکلیف کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ حکام نے پروفیسر صاحب کے اہل خانہ کو ان کا 'جنازہ' جلدی ختم کرنے پر مجبور کیا۔ مجھے اپنے گھر میں بند کر دیا گیا ہے، اور ان کے آخری سفر میں ان کے ساتھ چلنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے،"
علیحدگی پسند رہنما نے کہا کہ بٹ کے ساتھ ان کی رفاقت 35 سال کی دوستی اور رہنمائی پر محیط ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ، "بہت سے دوسرے لوگ بھی ان کی آخری تعزیت کے خواہش مند تھے۔ ان کی 'جنازہ' میں شرکت کرنے اور انھیں آخری الوداع کہنے کے سکون سے بھی محروم رہنا ایک ناقابل برداشت ظلم ہے،"
