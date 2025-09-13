ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میڈیا حکومت اور عوام کے درمیان مؤثر پل کا کردار ادا کرتا ہے: ڈاکٹر جتیندر سنگھ
جموں میں منعقدہ میڈیا ورکشاپ "ورتالاپ" سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے ذرائع ابلاغ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
Published : September 13, 2025 at 7:05 AM IST
جموں: مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ میڈیا حکومت اور عوام کے درمیان ایک مؤثر پل کا کردار ادا کرتا ہے اور مختلف سرکاری اسکیموں اور اقدامات کے بارے میں عوامی بیداری پھیلانے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ یہاں محکمہ اطلاعات و نشریات، حکومت ہند کے زیرِ اہتمام پریس انفارمیشن بیورو (پی آئی بی) جموں کی جانب سے منعقدہ میڈیا ورکشاپ "ورتالاپ"سے بحیثیت مہمانِ خصوصی خطاب کر رہے تھے۔
ڈاکٹر سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت کی طرف سے شروع کی جانے والی فلاحی اسکیموں اور پروگراموں کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی جانکاری کتنی بروقت اور درست طریقے سے عوام تک پہنچتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا نہ صرف عوام کو باخبر رکھتا ہے بلکہ شفافیت اور عوامی شمولیت کو بھی یقینی بناتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میڈیا کامیاب کہانیاں سامنے لا کر عوام کو حوصلہ دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس موقعے پر انہوں نے کہا کہ "آروما مشن" جموں و کشمیر میں اس کی بہترین مثال ہے، جو لوگوں کو سرکاری نوکری کی ذہنیت سے باہر نکال رہا ہے۔
ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے نوجوان ہندوستانی سائنسداں شبھانشو شکلا کی خلائی تحقیق میں شاندار خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا لوگوں کو یہ کون بتائے گا کہ شبھانشو شکلا نے خلا میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ یہ میڈیا ہی ہے جو ان کی کامیابیوں کو عوام تک پہنچا سکتا ہے اور سائنسدانوں کے کردار کو اجاگر کر سکتا ہے۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن چکا ہے جہاں سنہ 2014 میں محض 350 اسٹارٹ اپ تھے اور آج یہ تعداد بڑھ کر 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس نمایاں ترقی میں میڈیا نے جدت اور کامیابی کی کہانیوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سی ایس آئی آر کے تحت شروع کیے گئے آروما مشن نے جموں و کشمیر سمیت پورے ملک میں 3000 سے زائد لیونڈر پر مبنی اسٹارٹ اپس قائم کرائے ہیں، جو نہ صرف روزگار پیدا کر رہے ہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔ اس کامیابی کو عوام اور دنیا تک پہنچانے میں میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے۔
پی آئی بی جموں کی ڈائریکٹر نیہا جلالی نے اس موقع پر کہا کہ میڈیا حکومت ہند کی فلیگ شپ اسکیموں کو عوام تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے اور پی آئی بی میڈیا کو مستند معلومات کی فراہمی میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا تاکہ اسکیموں کے فوائد نچلی سطح تک پہنچ سکیں۔
ورکشاپ میں سی ایس آئی آر آئی آئی ایم جموں کی پرنسپل سائنٹسٹ ڈاکٹر سپھلا گپتا نے آروما مشن کے تیسرے مرحلے کو دیہی خودمختاری اور خوشبو دار پودوں کی کاشت و مارکیٹنگ کے ذریعے کاروبار کو فروغ دینے والا قرار دیا۔ جی ایم سی جموں کے پرنسپل ڈاکٹر آشو تاش گپتا نے کہا کہ جموں و کشمیر کا ہیلتھ سیکٹر بہتر طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ جب کہ محکمہ موسمیات کے سینئر ماہر سنسار چند شرما نے کہا کہ آئی ایم ڈی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملک میں قدرتی آفات سے بچاؤ کے نظام کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔
تقریب کے آخر میں پی آئی بی کے ایم اینڈ سی او ذاکر نذیر نے شکریہ ادا کیا اور ورکشاپ میں شریک ماہرین کے خیالات کو سراہا۔ اس تقریب میں مختلف میڈیا اداروں کے تقریباً 100 نمائندوں نے شرکت کی اور آخر میں ایک سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد ہوا جس میں حکومت کی فلیگ شپ اسکیموں، خاص طور پر آروما مشن اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
