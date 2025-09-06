ماتا ویشنو دیوی یاترا گیارہویں روز بھی معطل، جموں سرینگر قومی شاہراہ چوتھے روز بھی بند

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
Published : September 6, 2025 at 1:55 PM IST
جموں: محکمہ موسمیات نے آج جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیاتی مرکز نے نشیبی اور کمزور علاقوں میں اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور پہاڑی علاقوں سے پتھروں کے گرنے کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کو ندی نالوں اور غیر مستحکم تعمیرات سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
جموں-سرینگر قومی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث چوتھے روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے، جس کی وجہ سے تقریباً تین ہزار گاڑیاں مختلف مقامات پر پھنس گئی ہیں۔ تاہم، مغل روڈ کو دو دن کی بندش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جس سے کچھ حد تک ٹریفک کا دباؤ کم ہوا ہے۔
وزارت داخلہ کی جانب سے ایک مرکزی ٹیم جموں پہنچی ہے جو حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ادھر، جموں اور کٹرا کے درمیان ٹرین سروسز بھی پانی جمع ہونے کے باعث معطل ہیں۔ مشہور مقدس غار کی یاترا مسلسل گیارہویں روز بھی معطل ہے، جس سے زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
خراب موسم کے پیش نظر جموں کے تمام اسکول آج بند رکھے گئے ہیں۔ حکام نے صورتحال پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔
ریاسی ضلع میں واقع ماتا ویشنو دیوی مندر کی یاترا مسلسل گیارہویں دن بھی معطل رہی۔ یہ یاترا 26 اگست کو ہوئے خوفناک بھوسکھلن (لینڈ سلائیڈنگ) کے بعد روکی گئی تھی، جس میں 34 یاتری جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔
انتظامیہ کے مطابق گزشتہ دس دنوں سے جاری شدید بارش، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد اب موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے اور سورج نکلنے سے حالات میں بہتری آئی ہے۔ تاہم، یاترا کی بحالی کے حوالے سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ یاترا بدستور معطل ہے۔ یہ فیصلہ یاتریوں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے لیا گیا تھا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "یاترا کی بحالی کا فیصلہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد مناسب وقت پر کیا جائے گا۔
کووِڈ-19 پابندیوں کے بعد سے یہ یاترا کا سب سے طویل تعطل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ یاتریوں کی سلامتی کو اولین ترجیح دے رہے ہیں، اور کٹرا میں متاثرہ یاترا راستے اور تجارتی ڈھانچوں کی مرمت کا کام جاری ہے۔
واضح رہے کہ 26 اگست کو کٹرا کے تریکوٹا پہاڑی سلسلے میں واقع اردھ کُنواری کے مقام پر شدید لینڈ سلائیڈنگ پیش آئی تھی، جس میں درجنوں یاتری متاثر ہوئے۔ اس واقعے کے بعد یاترا کو فوری طور پر اگلے حکم تک معطل کر دیا گیا تھا۔ اس دوران، جموں و کٹرا کے درمیان مقامی لوگوں اور پھنسے ہوئے یاتریوں کی سہولت کے لیے شروع کی گئی مقامی ٹرین سروس بھی تاحال بند ہے۔