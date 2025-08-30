سرحدی علاقہ گریز میں بھیانک آتشزدگی میں20 ڈھانچے خاکستر

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں سرحدی اور دور افتادہ گریز علاقے میں ہفتہ کی دوپہر بھیانک آتشزدگی میں قریباً 20 ڈھانچے خاکستر ہو گئے، تاہم آتشزدگی میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے مطابق آگ تلیل وادی کے کشپاڑ علاقے میں رونما ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سرحدی اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سڑک اور مواصلات کی محدود رسائی ہونے کے باعث آگ پر قابو پانے میں کافی دشواریاں پیش آئیں۔ علاقے میں بیشتر عمارتی لکڑی کی بنی ہیں جس کے سبب آگ نمودار ہوتے ہی لپٹوں نے آناً فاناً قریبی ڈھانچوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا اور آگ کی اس ہولناک واردات میں 20 ڈھانچے خاکستر ہو گئے۔
فائر فائٹررس سمیت مقامی رضاکاروں نے بڑی کوششوں کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا۔ آگ اس قدر بھیانک تھی کہ آگ بجھانے کے دوران فائر فائٹرز کو قریبا 30کلومیٹر دور علاقے سے آگ پر قابو پانے کے لئے فائر اینڈ ایمرجنسی کی مزید کمک طلب کرنی پڑی۔
آگ نمودار ہونے کی وجہ اور املاک کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں پولیس نے کیس درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آنے والی سردیوں خاص کر برف باری سے قبل متاثرین کی بازآبادکاری خاص کر سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔
واضح رہے کہ تلیل اور گریز جیسے سرحدی علاقے میں ایک فٹ سے بھی زیادہ برفباری ہوتی ہے اور خطے کا زمینی رابطہ ضلع صدر مقام سے ہفتوں تک منقطع رہتا ہے اور اس دوران یہاں عام زندگی کافی متاثر ہوتی ہے۔
