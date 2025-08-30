ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرحدی علاقہ گریز میں بھیانک آتشزدگی میں20 ڈھانچے خاکستر - GUREZ FIRE 20 HOUSES GUTTED

گریز کے کشپاڑ علاقے میں آگ نے 20 ڈھانچوں کو جلا ڈالا، جانی نقصان نہیں ہوا، متاثرین بحالی کے منتظر۔

سرحدی علاقہ گریز میں بھیانک آتشزدگی میں20 ڈھانچے خاکستر
سرحدی علاقہ گریز میں بھیانک آتشزدگی میں20 ڈھانچے خاکستر (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 30, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں سرحدی اور دور افتادہ گریز علاقے میں ہفتہ کی دوپہر بھیانک آتشزدگی میں قریباً 20 ڈھانچے خاکستر ہو گئے، تاہم آتشزدگی میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

سرحدی علاقہ گریز میں بھیانک آتشزدگی میں20 ڈھانچے خاکستر (ای ٹی وی بھارت)

فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے مطابق آگ تلیل وادی کے کشپاڑ علاقے میں رونما ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سرحدی اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سڑک اور مواصلات کی محدود رسائی ہونے کے باعث آگ پر قابو پانے میں کافی دشواریاں پیش آئیں۔ علاقے میں بیشتر عمارتی لکڑی کی بنی ہیں جس کے سبب آگ نمودار ہوتے ہی لپٹوں نے آناً فاناً قریبی ڈھانچوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا اور آگ کی اس ہولناک واردات میں 20 ڈھانچے خاکستر ہو گئے۔

فائر فائٹررس سمیت مقامی رضاکاروں نے بڑی کوششوں کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا۔ آگ اس قدر بھیانک تھی کہ آگ بجھانے کے دوران فائر فائٹرز کو قریبا 30کلومیٹر دور علاقے سے آگ پر قابو پانے کے لئے فائر اینڈ ایمرجنسی کی مزید کمک طلب کرنی پڑی۔

آگ نمودار ہونے کی وجہ اور املاک کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں پولیس نے کیس درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آنے والی سردیوں خاص کر برف باری سے قبل متاثرین کی بازآبادکاری خاص کر سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔

واضح رہے کہ تلیل اور گریز جیسے سرحدی علاقے میں ایک فٹ سے بھی زیادہ برفباری ہوتی ہے اور خطے کا زمینی رابطہ ضلع صدر مقام سے ہفتوں تک منقطع رہتا ہے اور اس دوران یہاں عام زندگی کافی متاثر ہوتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

آتشزدگی متاثرین کو PMAYکے تحت امداد دینے کا اعلان

آتشزدگی میں رہائشی مکان خاکستر

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں سرحدی اور دور افتادہ گریز علاقے میں ہفتہ کی دوپہر بھیانک آتشزدگی میں قریباً 20 ڈھانچے خاکستر ہو گئے، تاہم آتشزدگی میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

سرحدی علاقہ گریز میں بھیانک آتشزدگی میں20 ڈھانچے خاکستر (ای ٹی وی بھارت)

فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے مطابق آگ تلیل وادی کے کشپاڑ علاقے میں رونما ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سرحدی اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سڑک اور مواصلات کی محدود رسائی ہونے کے باعث آگ پر قابو پانے میں کافی دشواریاں پیش آئیں۔ علاقے میں بیشتر عمارتی لکڑی کی بنی ہیں جس کے سبب آگ نمودار ہوتے ہی لپٹوں نے آناً فاناً قریبی ڈھانچوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا اور آگ کی اس ہولناک واردات میں 20 ڈھانچے خاکستر ہو گئے۔

فائر فائٹررس سمیت مقامی رضاکاروں نے بڑی کوششوں کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا۔ آگ اس قدر بھیانک تھی کہ آگ بجھانے کے دوران فائر فائٹرز کو قریبا 30کلومیٹر دور علاقے سے آگ پر قابو پانے کے لئے فائر اینڈ ایمرجنسی کی مزید کمک طلب کرنی پڑی۔

آگ نمودار ہونے کی وجہ اور املاک کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں پولیس نے کیس درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آنے والی سردیوں خاص کر برف باری سے قبل متاثرین کی بازآبادکاری خاص کر سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔

واضح رہے کہ تلیل اور گریز جیسے سرحدی علاقے میں ایک فٹ سے بھی زیادہ برفباری ہوتی ہے اور خطے کا زمینی رابطہ ضلع صدر مقام سے ہفتوں تک منقطع رہتا ہے اور اس دوران یہاں عام زندگی کافی متاثر ہوتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

آتشزدگی متاثرین کو PMAYکے تحت امداد دینے کا اعلان

آتشزدگی میں رہائشی مکان خاکستر

For All Latest Updates

TAGGED:

HOUSES GUTTED IN NORTH KASHMIRKASHMIR FIRE HOUSES GUTTEDMASSIVE FIRE DAMAGED 20 STRUCTURESگریز آگGUREZ FIRE 20 HOUSES GUTTED

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.