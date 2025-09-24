ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کے سبزی مارکیٹس پر سیلاب کے اثرات نمایاں، مقامی پیداوار ختم ہونے سے مہنگائی عروج پر
کشمیر میں مہنگائی کی وجہ سے عام لوگوں کی قوت خرید ختم ہوگئی ہے جس کا اثر دکانداروں پر بھی پڑ رہا ہے۔
September 24, 2025
اننت ناگ (میر اشفاق): وادی کشمیر کے مارکیٹس پر حالیہ سیلاب کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے نہ صرف کروڑوں کی املاک کو نقصان ہوا بلکہ زراعت کے شعبہ کو بھاری نقصان پہنچنے سے اشیائے خوردنی خاص طور پر تازہ سبزیوں کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، وہیں اسی بیچ جموں سرینگر قومی شاہراہ کئی ہفتوں تک مسلسل بند رہنے سے پولٹری کی قیمتیں بڑھ گئیں، تاہم شاہراہ کھلنے کے بعد پولٹری پراڈکٹس کی قیمتوں میں قدرے بہتری آئی ہے۔
دراصل سیب، دھان، اخروٹ کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر سبزیوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے جہاں سے سینکڑوں ٹن تازہ سبزیاں روزانہ مختلف منڈیوں تک پہنچتی ہیں۔ مقامی سبزیوں کی کھپت بازار میں سبزیوں کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں تاہم سیلاب کی وجہ سے متعدد علاقوں میں سبزیوں کی پیداوار مکمل طور ختم ہو گئیں۔ وہیں پنجاب میں بھی سیلاب آنے کے بعد مقامی اور غیر مقامی سبزیوں کی درآمدات اور برآمدات متاثر ہوگئیں جس سے سبزیوں کے مارکیٹس میں مہنگائی عروج پر پہنچ گئیں ہیں۔
عام صارفین کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ روز مرہ کی اشیاء خاص طور پر تازہ سبزیاں خریدنا ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ سیلاب کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں تقریبا دو گناہ اضافہ ہو گیا ہے جس کا براہ راست اثر غریب عوام کی جیبوں پر پڑ رہا ہے۔
اننت ناگ سبزی فروش ایسوسی ایشن کے صدر محمد عباس نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کو بتایا کہ وادی کے بعض علاقے سبزیوں کی کاشتکاری میں خودکفیل ہیں، اُن علاقوں کی پیداوار تقریبا 50 فیصد مانگ پوی ہو رہی ہے جب کہ باقی دیگر مانگ باہر کے ریاستوں کی درآمدات سے پوری ہوتی ہے تاہم سیلاب کی تباہ کاری سے مقامی پیداوار رُک گئی ہے جس کا سیدھا اثر مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور جموں سے بھی کئی طرح کی تازہ سبزیاں درآمد کی جاتی تھیں تاہم سیلاب کی وجہ سے غیر ریاستی درآمدات پر بھی کافی اثر پڑا ہے۔
عباس کا کہنا ہے کہ سیلاب سے ڈیمانڈ اور سپلائی کا نظام درہم برہم ہوگیا ہے۔ مارکیٹس میں پہنچنے والے اسٹاک سے مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے جس کے نتیجہ میں سبزیوں کے دام اعتدال سے باہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مانگ زیادہ اور سپلائی کم ہونے کے نتیجہ میں تاجروں اور دکانداروں کو مہنگی قیمتوں پر سبزیاں خریدنا پڑ رہی ہیں جس سے صارف اور دکاندار دونوں پریشان ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے صارفین سبزیوں کی قیمتیں پوچھ کر خریداری سے گریز کرتے ہیں جس سے دکانداروں کا کام بھی متاثر ہوا ہے۔
پولٹری ڈیلر عدنان کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ مسلسل بند ہونے کے بعد مرغ اور انڈوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا تھا، تاہم راستہ کھل جانے کے بعد قلت ختم ہوگئی جس سے پولٹری پراڈکٹس میں قدرے بہتری آئی ہے۔ انہوں نے سرکار سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اشیائے ضروریہ کی بلا خلل سپلائی کو یقینی بنانے کے لئے ایک خصوصی اور مستقل ریل مال گاڑی کی نقل و حمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی نوبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اننت ناگ کے ایک صارف عارف احمد نے کہا کہ خوراک زندگی کا ایک اہم جزو ہے، جسے ہر حال میں ایک انسان کو خریدنا پڑتا ہے، لیکن مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر ایک غریب صارف پر پڑتا ہے، مہنگائی نے پہلے ہی عوام کی زندگی اجیرن بنادی ہے، کم سے کم خوراک اور اشیائے خوردنی کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے سرکار کو ایک منفرد اور عوام دوست لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے۔ انہوں نے اشیائے ضروریہ کے معقول اور مستقل ترسیل کے لئے خصوصی مال گاڑی کی مانگ کی۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر اور ایم ایل اے ڈورو شاہ آباد غلام احمد میر نے کہا کہ قومی شاہرہ بند ہونے یا سیلابی میں خلل کے دوران اکثر بیشتر وادی میں مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کو حالات کا جائزہ لینا چاہیے جہاں پر ممکن ہو سکے وہاں پر متبادل راستے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میر نے مرکزی سرکار پر زور دیا کہ وہ مال گاڑیوں کے مستقل ترسیلی نظام کو یقینی بنائیں۔
