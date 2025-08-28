ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر میں موسلادھار بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ جیسی آفات کے بیچ کشتواڑ میں آگ لگنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔

کشتواڑ میں بھیانک آتشزدگی
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 9:20 AM IST

کشتواڑ: جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں گذشتہ رات ایک رہائشی علاقے میں کچھ مکانات میں خوفناک آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے میں کئی مکانات کو شدید نقصان پہنچا جب کہ سات افراد زخمی ہوگئے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ تاحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس واقعے کی جانچ میں مصروف ہے۔

حکام کے مطابق بدھ کے روز کشتواڑ میں زبردست آگ لگ گئی جس سے چھ رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا اور آٹھ افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ یودھویر سنگھ نے بتایا کہ زخمیوں کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ان میں سے چار کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں بعد میں گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈہ بھیج دیا گیا۔

اے این آئی سے بات کرتے ہوئے یودھویر سنگھ نے کہا کہ "آگ لگنے کے واقعے میں زخمی ہونے والے آٹھ افراد کو کشتواڑ کے ضلع اسپتال میں لایا گیا تھا۔ ان میں سے چار شدید زخمی ہیں جنہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا بھیج دیا گیا ہے۔"

کشتواڑ کے ایم ایل اے شگن پریہار نے اس واقعے پر افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکام نے اب آگ پر قابو پا لیا ہے۔ پریہار نے کہا، "یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ کشتواڑ میں تقریباً چھ گھروں میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں تقریباً سات افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ فائر فائٹرز نے سخت محنت کے بعد آگ پر اب قابو پالیا ہے۔ واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔"

