پلوامہ میں تباہ کن سیلاب: میوہ باغات اور زرعی زمینیں برباد، کسان معاوضے کے منتظر

جموں وکشمیران دنوں سیلاب کی زد میں ہے، میوہ باغات،سبزی کھیتی باڑی مکمل طور پر تباہ ہوچکے ہیں،مقامی لوگوں کا مطالبہ ہےکہ سرکار ازالہ کرے
Published : September 5, 2025 at 6:18 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ کے نشیبی علاقوں میں حالیہ دنوں میں ہوئی شدید بارشوں نے سیلابی صورتحال کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں متعدد دیہات زیرِ آب آ گئے۔ کئی علاقوں میں پانی گھروں کے اندر داخل ہوا، جس سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
مقامی کسانوں کے مطابق، اس سیلاب نے سب سے زیادہ نقصان میوہ جات کے باغات کو پہنچایا ہے۔ ضلع کے بیشتر حصوں میں سیب، ناشپاتی اور دیگر میوہ جات کے باغات یا تو مکمل طور پر تباہ ہوگئے ہیں یا بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے اگرچہ دھان کی فصل کو فصل بیمہ یوجنا کے تحت شامل کیا ہے، لیکن میوہ جات کو اب تک اس اسکیم کے دائرے میں نہیں لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تباہی نے کسانوں کو مالی طور پر شدید نقصان سے دوچار کر دیا ہے۔
پلوامہ سے بہنے والے رومشی نالہ میں پانی کی سطح میں اچانک اضافے کے باعث اس کے کنارے آباد کئی گاؤں بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ پانی کے زور سے نہ صرف باغات اکھڑ کر بہہ گئے بلکہ زرعی زمین کے بڑے ٹکڑے بھی سیلاب کی نذر ہو گئے۔ کسانوں نے بتایا کہ بڑے بڑے میوہ دار درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے اور زمین کھسکنے کے باعث وہ اپنی زرعی اراضی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔
متاثرہ کسانوں نے شدید مایوسی اور اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا روزگار ان ہی میوہ باغات پر منحصر تھا، لیکن تباہ کن سیلاب نے ان کی برسوں کی محنت کو بہا دیا۔ ایک مقامی کسان نے کہا کہ 2014 کے تباہ کن سیلاب میں بھی اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا اس بار ہوا ہے۔ ہمارے میوہ باغات پانی میں بہہ گئے ہیں اور اب ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہمارے باغات کہاں چلے گئے۔انہوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس سیلأب کی وجہ سے بےحد مشکلاتوں سے دوچار ہونا پڑرہا ہے۔
کسانوں نے حکومت اور انتظامیہ سے فوری معاوضے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بروقت مدد نہ کی گئی تو وہ شدید مالی بحران میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت میوہ جات کو بھی فصل بیمہ اسکیم کے تحت شامل کرے تاکہ آئندہ اس طرح کی آفات میں انہیں تحفظ فراہم ہو سکے۔
پلوامہ کے متاثرہ کسان اس وقت بے یقینی اور بے بسی کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ ان کا واحد سہارا حکومت کی جانب سے ملنے والا مالی تعاون ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی اور روزگار کو بحال کر سکیں۔ تاہم، سوال یہ ہے کہ آیا حکومت بروقت ان کی داد رسی کرے گی یا نہیں۔