پلوامہ کے کئی خاندان ٹین کے شیڈوں میں زندگی گزارنے پر مجبور، پردھان منتری آواس یوجنا سے محروم
جموں وکشمیرکےضلع پلوامہ میں کئی خاندان ٹین شیڈ میں زندگی گزارنے پرمجبورہیں، پردھان منتری آواس یوجن متعارف کروائی گئی تھی،جس کا کوئی فائدہ نہیں۔
Published : October 1, 2025 at 5:21 PM IST|
Updated : October 1, 2025 at 7:13 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ میں درجنوں غریب و بے سہارا خاندان اس وقت سخت مشکلات سے دوچار ہیں کیونکہ وہ کچے مکان یا ٹین کے شیڈوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ سبھی خاندان اگرچہ مرکزی معاونت والی اسکیم پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت اپنا اندراج کراچکے ہیں، لیکن تاحال انہیں اس اسکیم سے کوئی مالی امداد یا رہائشی سہولت فراہم نہیں کی گئی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ حکومتی دعوے صرف کاغذوں تک محدود ہیں، جبکہ زمینی سطح پر غریب عوام اب بھی بے گھر ہیں اور مشکل حالات میں بسر کر رہے ہیں۔
محمد اشرف نامی ایک متاثرہ شہری نے بتایا کہ انہوں نے مارچ کے مہینے میں اس اسکیم کے تحت آن لائن درخواست جمع کی تھی، جس کے بعد محکمہ دیہی ترقی کے افسران نے موقع پر جا کر معائنہ بھی کیا، لیکن اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرمیوں کے دن تو ہم نے ٹین شیڈ میں گزارے، لیکن سردیوں میں یہاں رہنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ ہمیں اب بھی کوئی رقم فراہم نہیں کی گئی ہے۔
اسی طرح ساجہ نامی ایک بیوہ خاتون نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا واحد بیٹا جو مزدوری کرتا تھا، کچھ عرصہ قبل انتقال کر گیا۔ اب ان کا گھر داماد کی مزدوری پر چل رہا ہے، لیکن مکان تعمیر کرنے کے لئے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔
انہوں نے مزید کیا کہ میں نے بھی آن لائن درخواست جمع کی تھی، لیکن ابھی تک سرکار کی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ مجبوراً ہم اس وقت ٹین کے شیڈ میں زندگی گزار رہے ہیں۔
مقامی لوگوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ ایسے خاندانوں کی فوری بازآبادکاری کی جائے اور انہیں پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت حق داروں کی فہرست میں شامل کرکے بروقت مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ سردیوں کے دنوں میں محفوظ رہائش حاصل کرسکیں۔
وہی اس حوالے سے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کہا کہ مرکزی حکومت کو ان بے گھر لوگوں کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہئیں جنہوں نے پی ایم اے وائی اسکیم کے لیے درخواست دی ہے تاکہ ان کی مکان تعمیر کی جا سکیں کیونکہ وادی میں موسم سرما کی آمد آمد ہے اور سخت سردی میں مکان کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے۔