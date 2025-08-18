ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے پہلگام میں برآمد کی ترنگا ریلی

اننت ناگ سمیت سرینگر کے لال چوک علاقے میں غیر مقامی باشندوں کی جانب سے ترنگا ریلیز برآمد کی گئیں۔

مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے پہلگام میں برآمد کی ترنگا ریلی
مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے پہلگام میں برآمد کی ترنگا ریلی (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 18, 2025 at 8:47 PM IST

مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے پہلگام میں برآمد کی ترنگا ریلی (ای ٹی وی بھارت)

پہلگام (دین عمران) : جنوبی کشمیر کے پہلگام علاقے 22 اپریل کو ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد، وادی میں اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے غیر مقامی افراد کی جانب سے یہاں ترنگا ریلیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش سے آئے ایک ونے جانگڑ شرما نامی ایک سیاسی و سماجی کارکن کی قیادت میں گزشتہ روز پہلگام میں ترنگا ریلی برآمد کی گئی، جس میں درجنوں نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس سے قبل بھی اننت ناگ سمیت سرینگر کے معروف گھنٹہ گھر میں بھی 15اگست کو غیر مقامی باشندوں کی جانب سے ترنگا ریلیز کا انعقاد کیا گیا۔

شرما کے مطابق ریلی کا بنیادی مقصد ’’اکھنڈ بھارت سنکلپ‘‘ (Akhand Bharat Sankalp) کو عام کرنا اور 22 اپریل کے حملے میں اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ ان ریلیز میں شامل شرکاء ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے اور حب الوطنی کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلگام میں برآمد کی گئی ریلی کے دوران بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کے ملے اور وادی بائسرن حب الوطنی کے نعروں سے گونج اٹھی۔

ریلی کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ونے جانگڑ شرما نے کہا کہ ’’یہ ریلی صرف ایک جلوس نہیں بلکہ ایک عزم اور پیغام ہے کہ ہم سب مل کر اکھنڈ بھارت کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پرعزم ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’کشمیر بھارت ماتا کے ماتھے کا تلک ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔‘‘ شرما کے مطابق ’’نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں اور ان میں حب الوطنی کا جذبہ قائم رہنا چاہیے۔

دریں اثناء، انہوں نے ملک کی عوام سے جنت بے نظیر - وادی کشمیر کی سیر پر آنے کی بھی تلقین کی تاکہ ’’دشمنوں کے منصوبے ناکام ہو جائیں۔‘‘ واضح رہے کہ یہ ترنگا ریلی 14 اگست کو مدھیہ پردیش کے منصور سے شروع ہوئی تھی اور پہلگام میں جوش و جذبے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں مدھیہ پردیش کے درجنوں نوجوانوں نے شرکت کی اور اور سماجی کارکن ونے جانگڑ نے پہلگام کی سرزمین پر ترنگا لہرایا۔

