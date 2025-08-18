مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے پہلگام میں برآمد کی ترنگا ریلی

پہلگام (دین عمران) : جنوبی کشمیر کے پہلگام علاقے 22 اپریل کو ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد، وادی میں اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے غیر مقامی افراد کی جانب سے یہاں ترنگا ریلیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش سے آئے ایک ونے جانگڑ شرما نامی ایک سیاسی و سماجی کارکن کی قیادت میں گزشتہ روز پہلگام میں ترنگا ریلی برآمد کی گئی، جس میں درجنوں نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس سے قبل بھی اننت ناگ سمیت سرینگر کے معروف گھنٹہ گھر میں بھی 15اگست کو غیر مقامی باشندوں کی جانب سے ترنگا ریلیز کا انعقاد کیا گیا۔
شرما کے مطابق ریلی کا بنیادی مقصد ’’اکھنڈ بھارت سنکلپ‘‘ (Akhand Bharat Sankalp) کو عام کرنا اور 22 اپریل کے حملے میں اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ ان ریلیز میں شامل شرکاء ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے اور حب الوطنی کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلگام میں برآمد کی گئی ریلی کے دوران بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کے ملے اور وادی بائسرن حب الوطنی کے نعروں سے گونج اٹھی۔
ریلی کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ونے جانگڑ شرما نے کہا کہ ’’یہ ریلی صرف ایک جلوس نہیں بلکہ ایک عزم اور پیغام ہے کہ ہم سب مل کر اکھنڈ بھارت کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پرعزم ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’کشمیر بھارت ماتا کے ماتھے کا تلک ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔‘‘ شرما کے مطابق ’’نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں اور ان میں حب الوطنی کا جذبہ قائم رہنا چاہیے۔
دریں اثناء، انہوں نے ملک کی عوام سے جنت بے نظیر - وادی کشمیر کی سیر پر آنے کی بھی تلقین کی تاکہ ’’دشمنوں کے منصوبے ناکام ہو جائیں۔‘‘ واضح رہے کہ یہ ترنگا ریلی 14 اگست کو مدھیہ پردیش کے منصور سے شروع ہوئی تھی اور پہلگام میں جوش و جذبے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں مدھیہ پردیش کے درجنوں نوجوانوں نے شرکت کی اور اور سماجی کارکن ونے جانگڑ نے پہلگام کی سرزمین پر ترنگا لہرایا۔
یہ بھی پڑھیں: