کشمیر میں فلم سازی کے نئے دور کا آغاز: فلم پالیسی 2024 کا اعلان، سنگل ونڈو پورٹل کا اجراء - Kashmir Film Policy 2024 Unveiled

By ETV Bharat Urdu Team

’’نیا جموں کشمیر شارٹ فلم میکنگ‘‘ مقابلے کے لیے انعامات تقسیم کیے گئے جس میں ’’میلٹنگ اسٹونز‘‘ (Melting Stones) نے 1 لاکھ روپے کا پہلا انعام حاصل کیا۔ ’’آئی ایم والمیکی‘‘ (I Am Valmiki) اور ’’انویلنگ اسٹرنگتھ- دی دی ویمن ایتھلیٹس آف کشمیر‘‘ ('Unveiling Strength - The Women Athletes of Kashmir) نے بالترتیب 75,000 روپے اور 50,000 روپے وصول کرتے ہوئے دوسرا اور تیسرا انعام حاصل کیا ۔ ’’وکست کشمیر‘، نیا کشمیر، اور ’یونیکورن‘ میں سے ہر ایک کو 40,000 روپے کے اشک شوئی کے انعامات سے نوازا گیا۔

مقامی فلم سازوں نے نئی فلم پالیسی اور سنگل ونڈو پورٹل کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے بہتر امید کا اظہار کیا۔ فلم ساز مشتاق علی احمد خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ہمیں امید ہے کہ نئی پالیسی فلم سازی کے عمل کو آسان بنائے گی اور سبسڈی فراہم کرے گی۔‘‘ تاہم انہوں نے ’’مقامی صلاحیتوں (Local Talent) کو زیادہ نمایاں کردار دیے جانے کی بھی سفارش کی۔

مشہور فلم ساز مدھر بھنڈارکر نے کشمیر کو بالی ووڈ اور دیگر سینما گھروں کے لیے ایک مثالی مقام کے طور پر سراہا ۔ ’’میں 16 برسوں سے کشمیر کا دورہ کر رہا ہوں، اور یہ فلم سازی کے لیے بہترین مقام ہے۔ نئی پالیسی سے یہاں شوٹنگ میں آسانی ہوگی۔‘‘ بھنڈارکر نے خطے میں حقیقی زندگی کی کہانیوں کی فلم و عکس بندی اور او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے لیے ویب سیریز کے مواقع تلاش کرنے میں اپنی دلچسپی کا بھی ذکر کیا۔

کنکلیو کے دوران کئی فلمیں دکھائی جائیں گی، جن میں کنٹری آف بلائنڈ ، میلٹنگ اسٹونز ، 'آئی ایم والمیکی' ، 'ان ویلنگ اسٹرینتھ-دی ویمن ایتھلیٹس آف کشمیر' ، 'جے ایل کول' ، 'نورہ' ، 'کھٹے انگور' ، 'یونیکورن' اور 'شیزوفرینیا' شامل ہیں ۔

