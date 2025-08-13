کولگام انکاؤنٹر، دو روز سے فائرنگ کا سلسلہ بند

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں گھنے اور دشوار گزار اکہال جنگلات میں ملی ٹنٹس کے خلاف جاری مشترکہ انسدادِ دہشت گردی آپریشن آج تیرہویں دن میں داخل ہو گیا۔ فوج، سی آر پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی یکم اگست 2025 کو اُس وقت شروع کی گئی تھی جب انٹیلی جنس کی جانب سے علاقے میں ملی ٹنٹس کی خفیہ موجودگی کی اطلاع دی گئی گئی تھی۔
گزشتہ دو روز کے دوران علاقے میں فائرنگ کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آپریشن اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تاہم جنگل کے وسیع رقبے اور جغرافیائی مشکلات کے پیش نظر سرچ آپریشن بدستور جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو ختم کیا جا سکے۔
مقامی آبادی کو پہلے ہی مطلع کیا گیا ہے کہ وہ آپریشن کے دوران جنگلات یا متاثرہ علاقوں کا رخ نہ کریں۔ انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات میں مزید وسعت لائی گئی ہے۔ اور انتظامیہ کے مطابق اولین ترجیح مقامی لوگوں کا تحفظ اور علاقے میں پائیدار امن کی بحالی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ’’ملی ٹنٹس کو فرار ہونے کا کوئی راستہ یا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا، اور آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آخری خطرے سے بھی نہیں نپٹا جائے گا۔‘‘
اس تصادم آرائی میں ابھی تک ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ جبکہ دو فوجی اہلکار بھی ہلاک اور چھ جوان زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طبی امداد سرینگر کے 92بیس فوجی ہسپتال میں فراہم کی جا رہی ہے۔
آپریشن کے دوران ملی ٹنٹس کے خلاف ڈرون، ہیلی کاپٹر، اور گراؤنڈ بیسڈ سرویلنس سسٹمز جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ انکاؤنٹر حالیہ برسوں کے دوران سب سے طویل اور پیچیدہ انکاؤنٹر ثابت ہوا ہے، جو گزشتہ سال پیش آئے ضلع اننت ناگ کے ہی گڈول علاقے کے سات روزہ تصادم سے بھی طویل ثابت ہوا۔
یہ بھی پڑھیں: