سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے غیر معیاری گوشت کے اسکینڈل پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ میرواعظ نے کہا کہ حکام کی جانب سے مکمل تحقیقات کی یقین دہانیوں کے باوجود اس سنگین معاملے کے حوالے سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے۔ ’’اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ کاروبار کب سے چل رہا ہے، کیا کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟‘‘ میرواعظ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ’’اس حوالے سے لوگوں کی تشویش اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے اس سب کو پبلک ڈومین میں لانے کی ضرورت ہے۔‘‘
میرواعظ کشمیر نے مزید کہا کہ ’’ایک بار ایسا ہو جانے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ایک جامع طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔‘‘ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ’’اس گھناؤنے عمل میں ملوث افراد کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتنی چاہیے جن کے فعل سے لوگوں کی صحت اور زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہوں۔‘‘
انہوں نے زور دے کر کہا کہ کشمیر کو اپنے ذبح خانوں کی ضرورت ہے جہاں مناسب حفظان صحت، اسلامی رہنما خطوط اور خوراک کی حفاظت کے اقدامات کا سختی سے مشاہدہ کیا جا سکے۔ میرواعظ نے حکومت سمیت تاجر برادری - دونوں کو ان سہولیات کو قائم کرنے کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دیا ’’کیونکہ عوام اب، بغیر جانچ کے باہر سے آنے والی اشیاء خورونوش (خاص طور پر گوشت، چکن) پر آنکھ بند کرکے اعتماد نہیں کر سکتے۔‘‘
میرواعظ نے متحدہ مجلس عمل (ایم ایم یو) کی سرینگر میں گزشتہ روز منعقدہ اجلاس کے حوالہ سے کہا: ’’اس مسئلے پر غور و خوض کے لیے 7 رکنی علماء کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اور ایم ایم یو کے پاس پہلے سے ہی ایک حلال سرٹیفیکیشن بورڈ موجود ہے، جسے اب اسلامی معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے وسیع اور مضبوط کیا جائے گا۔‘‘
میرواعظ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ’’ایم ایم یو اس معاملے میں حکومت کے ساتھ حلال کھانے کے اسلامی کردار کو برقرار رکھنے اور اپنے لوگوں کی صحت اور اعتماد کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔‘‘
واضح رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران وادی کشمیر میں 80 کوئنٹل سے زائد غیر معیاری اور ناقابل استعمال، سڑا ہوا گوشت ضبط کرکے تلف کیا گیا جبکہ مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ وہیں بعض تاجرین نے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے از خود سڑکوں، ندی نالوں یا جہلم کے کناروں پر سڑا ہوا سینکڑوں کوئنٹل گوشت، چکن پھینک دیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: