ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مقامی ذبح خانوں، حلال طریقہ کار کی اشد ضرورت: میرواعظ کشمیر کا تاجرین، حکومت کو مشورہ - MIRWAIZ DEMANDS SLAUGHTERHOUSES

میرواعظ کشمیر نے سڑے گوشت کے اسکینڈل پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے حکومت سے شفاف تحقیقات اور مستقل نظام قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔

ا
میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 22, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read

سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے غیر معیاری گوشت کے اسکینڈل پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ میرواعظ نے کہا کہ حکام کی جانب سے مکمل تحقیقات کی یقین دہانیوں کے باوجود اس سنگین معاملے کے حوالے سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے۔ ’’اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ کاروبار کب سے چل رہا ہے، کیا کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟‘‘ میرواعظ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ’’اس حوالے سے لوگوں کی تشویش اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے اس سب کو پبلک ڈومین میں لانے کی ضرورت ہے۔‘‘

میرواعظ کشمیر نے مزید کہا کہ ’’ایک بار ایسا ہو جانے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ایک جامع طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔‘‘ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ’’اس گھناؤنے عمل میں ملوث افراد کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتنی چاہیے جن کے فعل سے لوگوں کی صحت اور زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہوں۔‘‘

انہوں نے زور دے کر کہا کہ کشمیر کو اپنے ذبح خانوں کی ضرورت ہے جہاں مناسب حفظان صحت، اسلامی رہنما خطوط اور خوراک کی حفاظت کے اقدامات کا سختی سے مشاہدہ کیا جا سکے۔ میرواعظ نے حکومت سمیت تاجر برادری - دونوں کو ان سہولیات کو قائم کرنے کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دیا ’’کیونکہ عوام اب، بغیر جانچ کے باہر سے آنے والی اشیاء خورونوش (خاص طور پر گوشت، چکن) پر آنکھ بند کرکے اعتماد نہیں کر سکتے۔‘‘

میرواعظ نے متحدہ مجلس عمل (ایم ایم یو) کی سرینگر میں گزشتہ روز منعقدہ اجلاس کے حوالہ سے کہا: ’’اس مسئلے پر غور و خوض کے لیے 7 رکنی علماء کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اور ایم ایم یو کے پاس پہلے سے ہی ایک حلال سرٹیفیکیشن بورڈ موجود ہے، جسے اب اسلامی معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے وسیع اور مضبوط کیا جائے گا۔‘‘

میرواعظ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ’’ایم ایم یو اس معاملے میں حکومت کے ساتھ حلال کھانے کے اسلامی کردار کو برقرار رکھنے اور اپنے لوگوں کی صحت اور اعتماد کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔‘‘

واضح رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران وادی کشمیر میں 80 کوئنٹل سے زائد غیر معیاری اور ناقابل استعمال، سڑا ہوا گوشت ضبط کرکے تلف کیا گیا جبکہ مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ وہیں بعض تاجرین نے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے از خود سڑکوں، ندی نالوں یا جہلم کے کناروں پر سڑا ہوا سینکڑوں کوئنٹل گوشت، چکن پھینک دیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں سڑے گوشت کا اسکینڈل: بغیر لیبل والی غذائی اجناس کی فروخت پر مکمل پابندی
  2. بغیر کولڈ سٹوریج ڈریسڈ گوشت، چکن کی تجارت! چھاپوں کے دوران ہوا انکشاف

سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے غیر معیاری گوشت کے اسکینڈل پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ میرواعظ نے کہا کہ حکام کی جانب سے مکمل تحقیقات کی یقین دہانیوں کے باوجود اس سنگین معاملے کے حوالے سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے۔ ’’اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ کاروبار کب سے چل رہا ہے، کیا کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟‘‘ میرواعظ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ’’اس حوالے سے لوگوں کی تشویش اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے اس سب کو پبلک ڈومین میں لانے کی ضرورت ہے۔‘‘

میرواعظ کشمیر نے مزید کہا کہ ’’ایک بار ایسا ہو جانے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ایک جامع طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔‘‘ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ’’اس گھناؤنے عمل میں ملوث افراد کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتنی چاہیے جن کے فعل سے لوگوں کی صحت اور زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہوں۔‘‘

انہوں نے زور دے کر کہا کہ کشمیر کو اپنے ذبح خانوں کی ضرورت ہے جہاں مناسب حفظان صحت، اسلامی رہنما خطوط اور خوراک کی حفاظت کے اقدامات کا سختی سے مشاہدہ کیا جا سکے۔ میرواعظ نے حکومت سمیت تاجر برادری - دونوں کو ان سہولیات کو قائم کرنے کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دیا ’’کیونکہ عوام اب، بغیر جانچ کے باہر سے آنے والی اشیاء خورونوش (خاص طور پر گوشت، چکن) پر آنکھ بند کرکے اعتماد نہیں کر سکتے۔‘‘

میرواعظ نے متحدہ مجلس عمل (ایم ایم یو) کی سرینگر میں گزشتہ روز منعقدہ اجلاس کے حوالہ سے کہا: ’’اس مسئلے پر غور و خوض کے لیے 7 رکنی علماء کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اور ایم ایم یو کے پاس پہلے سے ہی ایک حلال سرٹیفیکیشن بورڈ موجود ہے، جسے اب اسلامی معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے وسیع اور مضبوط کیا جائے گا۔‘‘

میرواعظ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ’’ایم ایم یو اس معاملے میں حکومت کے ساتھ حلال کھانے کے اسلامی کردار کو برقرار رکھنے اور اپنے لوگوں کی صحت اور اعتماد کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔‘‘

واضح رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران وادی کشمیر میں 80 کوئنٹل سے زائد غیر معیاری اور ناقابل استعمال، سڑا ہوا گوشت ضبط کرکے تلف کیا گیا جبکہ مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ وہیں بعض تاجرین نے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے از خود سڑکوں، ندی نالوں یا جہلم کے کناروں پر سڑا ہوا سینکڑوں کوئنٹل گوشت، چکن پھینک دیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں سڑے گوشت کا اسکینڈل: بغیر لیبل والی غذائی اجناس کی فروخت پر مکمل پابندی
  2. بغیر کولڈ سٹوریج ڈریسڈ گوشت، چکن کی تجارت! چھاپوں کے دوران ہوا انکشاف

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR ROTTEN MEAT SCANDALMIRWAIZ KASHMIR MOLVI UMAR FAROOQKASHMIR LOCAL SLAUGHTERHOUSESJAMMU KASHMIR SUBSTANDARD MEATMIRWAIZ DEMANDS SLAUGHTERHOUSES

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.