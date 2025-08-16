جموں:(عامر تانترے) ایک ایسے وقت میں جب پورا ملک 79 واں یوم آزادی منا رہا ہے، جموں و کشمیر کے کشتواڑ کے لوگ چشوتی بادل پھٹنے کے واقعے میں جانوں اور املاک کے نقصان پر سوگ منا رہے ہیں، جو کہ حالیہ دنوں میں خطے کا "سب سے بڑا المیہ" ہے۔
اب تک کم از کم 52 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور 160 سے زیادہ زخمیوں کو جموں خطے کے مختلف ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ درجنوں لاپتہ افراد کی تلاش اس امید کے ساتھ جاری ہے کہ کوئی زندہ ہے اور مدد کا منتظر ہے۔ امدادی کارروائیاں آج صبح دوبارہ شروع ہوئیں لیکن بارش کی وجہ سے اس میں رکاوٹیں آرہی ہیں۔
عینی شاہدین کے مطابق، ضلع کشتواڑ کے علاقے پڈر کی پہاڑیوں پر واقع مچیل ماتا کے تقریباً 300 عقیدت مند کمیونٹی کچن میں کھانا کھا رہے تھے کہ ایک زوردار بادل پھٹنے کی آواز سنائی دی اور پورا علاقہ ڈوب گیا، جس سے عقیدت مندوں کو نقل و حرکت کا موقع نہیں ملا۔
کمیونٹی کچن کے ایک اہلکار اور بچ جانے والوں میں سے ایک رادھے شیام نے کہا، "بارش ہو رہی تھی اور ایک تیز آواز کے بعد، پانی کا ایک سمندر اچانک اُٹھا اور راستے میں موجود ہر چیز کو بہا لے گیا۔" انہوں نے مزید کہا، "کئی عقیدت مند لاپتہ ہیں، جب کہ کچھ کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ موقع پر کچھ سیکیورٹی اہلکار موجود تھے، جو اس کے بعد نظر نہیں آئے۔"
چشوتی مچل مندر کا بیس کیمپ ہے اور یہ آخری جگہ بھی ہے جہاں گاڑیاں جاتی ہیں۔ یہاں ایک بڑا میدان نما علاقہ ہے جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں، اور عقیدت مندوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے ایک کمیونٹی کچن بھی بنایا گیا ہے۔
"جس مقام پر بادل پھٹا، وہاں لوگ مندر کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کے لیے جمع تھے۔ سالانہ مچل یاترا چند دنوں میں ختم ہونے والی تھی اور اس دوران جموں خطہ کے تمام حصوں اور یہاں تک کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے سے باہر سے یاتریوں کا ہجوم درشن کے لیے بڑھتا جا رہا تھا لیکن یہ بہت سے خاندانوں اور افراد کے لیے جان لیوا ثابت ہوا"۔
ریاستی ڈیزاسٹر ریلیف فورس (ایس ڈی آر ایف) کے ایک جوان نے ایک بچے کو اپنی بانہوں میں پکڑ رکھا ہے، جس کے والدین لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ ان بہت سی المناک کہانیوں میں سے ایک ہے جو آنے والے دنوں میں چشوتی سے سامنے آئیں گی۔
زخمیوں کو پڈر سے جموں اور دیگر علاقوں کے اسپتالوں میں خصوصی علاج کے لیے لے جانے کے لیے کئی ایمبولینسوں کو کام میں لگایا گیا ہے۔ ایسی ہی ایک ایمبولینس رات کے وقت پڈر سے ایک خاتون اور دو بچوں کو لے کر جموں جا رہی تھی اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔
ایمبولینس ڈرائیور نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا کہ تینوں مریضوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں اور انہیں بحفاظت اور فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں لے جانے کے علاوہ انہیں ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑی۔
ان کا کہنا تھا کہ "عام طور پر اس وقت زخمیوں کے ساتھ ان کے لواحقین ہوتے ہیں، لیکن ان زخمیوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے خاندان کے دیگر افراد کہاں ہیں اور وہ ان سے مل پائیں گے یا نہیں۔ وہ اپنے زخموں کے درد سے نبرد آزما ہیں، لیکن اپنے پیاروں سے محروم ہونا اور ان سے بچھڑ جانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔"
اس وقت کشتواڑ اور ڈوڈہ اضلاع کے لوگ، بشمول این جی اوز، ریسکیو آپریشن میں انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے کا پانی اور دیگر مفید اشیاء لے کر آئے تاکہ ریسکیو آپریشن ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکے۔
کشتواڑ اور ڈوڈہ قصبوں سے بھی بہت سے لوگوں نے اسپتالوں میں پہنچ کر مریضوں کو خون اور دیگر ضروری اشیاء عطیہ کیں اور دکھ کی اس گھڑی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔
ممبر قانون ساز اسمبلی (ایم ایل اے) پڈر سنیل شرما، جو اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں، نے کل متاثرہ گاؤں کا دورہ کیا اور مصیبت زدہ لوگوں کو مدد کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ علاقے میں مزید امدادی ٹیمیں بھیج رہے ہیں تاکہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا جاسکے۔ لیکن لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور چشوتی میں زندگی کو پٹری پر لانے کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش کی ضرورت ہوگی۔