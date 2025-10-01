ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ میں چار دہائیوں بعد سیاسی ہلچل، سیاحتی شعبہ شدید بحران کا شکار
حالیہ بدامنی نے لداخ کی سیاحتی صنعت کو شدید متاثر کیا ہے۔ اس شعبہ پر خطے کی قریب نصف آبادی منحصر ہے۔
Published : October 1, 2025 at 9:07 PM IST
لیہہ: لداخ میں چار دہائیوں بعد پہلی مرتبہ سیاسی ہلچل دیکھنے کو ملی ہے جس نے اس خطے کی سیاحت کو ایک بار پھر شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ ریاستی درجہ کی مانگ اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر شروع ہوئی اس تحریک نے رواں موسم یونین ٹیریٹری کے سیاحتی شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔
لداخ کے دارالحکومت لیہہ میں یہ سیاسی ہلچل نے 24 ستمبر کو اُس وقت شدید رخ اختیار کر لیا جب ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی قیادت میں جاری 14 روزہ بھوک ہڑتال کے دوران لوگوں نے احتجاج مارچ برآمد کیا جس دوران پولیس اور مقامی مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں چار افراد ہلاک اور سو کے قریب عام شہری زخمی ہوئے۔
ہلاکتوں کے بعد لداخ انتظامیہ نے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا اور انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کر دیں جو ہنوز جاری ہے، گرچہ جزوی طور نرمی بھی دی گئی ہے۔ وہیں معروف کارکن وانگچک کو نیشنل سکیورٹی ایکٹ (NSA) کے تحت گرفتار کر کے جودھپور جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔
لداخ کی کل تین لاکھ آبادی میں سے نصف سے زیادہ افراد براہ راست یا بالواسطہ سیاحتی شعبے پر منحصر ہے۔ یہاں کی آمدن کا 60 فیصد سے زیادہ حصہ اسی صنعت سے وابستہ ہے، جسے خطے کی معیشت کے لئے ’’لائف لائن‘‘ کہا جاتا ہے۔ لیکن حالیہ بدامنی نے اس اہم شعبے کو ایک بار پھر بحران میں دھکیل دیا ہے۔
اپریل میں پہلگام حملے کے بعد جب غیر ملکی سیاح واپس لوٹ گئے تھے تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہاں کی سیاحتی صنعت کسی حد تک سنبھل رہی تھی، مگر اب تازہ ہلچل نے مزید تباہی مچا دی ہے۔ آل لداخ ایڈونچر اینڈ ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن کے صدر تواِنگ دورجے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’غیر ملکی سیاح واپس آنا شروع ہوئے تھے لیکن حالیہ واقعات کے بعد تقریباً ایک فیصد بکنگ کینسل ہو چکی ہیں۔‘‘
آل لداخ ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن کی صدر رگزن وانگمو لاچک کے مطابق ’’یہ سال سیاحت کے لیے سب سے مشکل ثابت ہوا ہے۔ بھاری قرضوں میں ڈوبے ہزاروں افراد کی روزی روٹی داؤ پر لگی ہے۔‘‘
ماہرین کے مطابق لداخ میں 1987 کے بعد یہ پہلی بڑی سیاسی ہلچل ہے۔ اس وقت لداخ کو یونین ٹیریٹری بنائے جانے اور جموں و کشمیر سے علیحدہ کیے جانے تحریک اٹھی تھی۔ سال 2019 میں لداخ کو مرکز کے زیر انتظام خطہ بنایا گیا اور جموں و کشمیر سے بھی علیحدہ کیا گیا، جس پر خطے کے لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور سیاحت میں بے پناہ اضافہ بھی ہوا تھا۔ تاہم گزشتہ چند ماہ سے لداخ کے باشندے یو ٹی سے واپس ریاستی درجہ دئے جانے اور آئین کے تحت چھٹے شیڈول کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس ضمن میں لداخ میں کئی احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ تاہم حالیہ پر تشدد احتجاج، بد امنی اور اس سے قبل ہوئے پہلگام حملے نے سیاحتی صنعت کو زبردست دھچکا پہنچایا ہے۔
