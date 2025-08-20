ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لداخ کے لیے بہتر ہوائی رابطہ کا مطالبہ، ایل جی کویندر گپتا نے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو سے کی ملاقات - AIR CONNECTIVITY FOR LADAKH

LG نے RCS-UDAN اسکیم کے تحت کارگل اور تھائیس (نوبرا) سے ہوائی خدمات چلانے کی پرزور وکالت کی۔

ایل جی کویندر گپتا نے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو سے ملاقات کی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 11:57 PM IST

نئی دہلی: مرکزی زیر انتظام علاقہ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) کویندر گپتا نے آج (بدھ) مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے لداخ میں فضائی رابطے سے متعلق اہم امور پر تبادلۂ خیال کیا۔

نئی دہلی میں شہری ہوابازی کے وزیر کے دفتر میں میٹنگ کے دوران، LG نے RCS-UDAN اسکیم کے تحت کارگل اور تھوائس (نوبرا) سے ہوائی خدمات چلانے کی پرزور وکالت کی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دور دراز علاقوں اور سڑکوں کی طویل بندش کی وجہ سے یہ علاقے سال کے بیشتر حصے میں ناکافی طور پر جڑے رہتے ہیں۔

آپریشن سدبھاؤنا کی خدمات محدود

انہوں نے نشاندہی کی کہ آپریشن سدبھاؤنا کے تحت ہندوستانی فضائیہ کے ذریعہ چلائی جانے والی موجودہ موسم سرما کی خدمات محدود صلاحیت کی ہیں اور یہ صرف ہنگامی مسافروں، طلباء اور مریضوں کے لیے دستیاب ہیں، جس سے آبادی کا ایک بڑا حصہ محدود اختیارات پر منحصر ہے۔

فکسڈ ونگ آپریشنز کی سہولت ناگزیر

لیفٹیننٹ گورنر نے وزارت پر زور دیا کہ وہ موجودہ رکاوٹوں کو دور کرے اور مستقل رابطے کے لیے 50 نشستوں تک ٹربو پروپ طیاروں کے ساتھ فکسڈ ونگ آپریشنز کی سہولت فراہم کرے۔ انہوں نے مزید تجویز پیش کی کہ کارگل ہوائی اڈے پر سول ایوی ایشن، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن، ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (اے اے آئی) اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے نمائندوں کے ساتھ ایک جامع فزیبلٹی مشق منعقد کی جائے تاکہ آپریشنل پیرامیٹرز، ہوائی جہاز کے زمرے اور باقاعدہ خدمات کے لیے پائلٹ کی ضروریات کو حتمی شکل دی جا سکے۔

سستے سفر کو یقینی بنایا جائے

لیفٹیننٹ گورنر نے لداخ کے موجودہ راستوں پر زیادہ ہوائی کرایوں کا مسئلہ بھی اٹھایا اور رہائشیوں اور زائرین دونوں کے لیے سستے سفر کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصفانہ ریگولیٹری میکانزم کی ضرورت پر زور دیا۔

لداخ کو ملک کے باقی حصوں سے جورا جائے

بحث کا ایک اور اہم ایجنڈا لیہہ کے کشوک بکولا ریمپوچی ہوائی اڈے پر نئے ٹرمینل کی جلد تکمیل تھا، جو مسافروں کی بڑھتی ہوئی ٹریفک کو سنبھالنے اور لداخ کے ملک کے باقی حصوں کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔

لداخ کے لوگوں کے لیے مکمل تعاون کا یقین

مرکزی وزیر نے تحمل سے ان کی بات سنی اور ان خدشات کو دور کرنے اور لداخ کے لوگوں کے لیے بہتر فضائی خدمات کے لیے کام کرنے میں وزارت کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔

