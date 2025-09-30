ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لداخ تشدد: لیہہ ایپکس باڈی نے مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات سے دستبرداری اختیار کی

لیہہ میں چار افراد کی ہلاکت کے بعد حالات پر تناؤ بنے ہوئے ہیں اور خطے میں ابھی بھی مختلف پابندیاں عائد ہیں۔

فائل فوٹو: اے این آئی
لیہہ میں ابھی بھی پابندیاں عائد ہیں (فائل فوٹو: اے این آئی)
Published : September 30, 2025 at 2:19 PM IST

سرینگر (نیوز ڈیسک) : لیہہ اپیکس باڈی (LAB) نے چھ اکتوبر کو ہونے والے مجوزہ مذاکرات سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ اس فیصلے کی وجہ گزشتہ ماہ لیہہ میں پیش آئے پرتشدد واقعات کو قرار دیا گیا جن میں چار بے گناہ افراد ہلاک اور پچاس سے زائد زخمی ہوئے۔

لداخ کے سینئر رہنما تھوپستن چیوانگ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ’’عوامی غم و غصے اور خوف کی فضا میں مذاکرات ممکن نہیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’امن و سکون کی بحالی کی ذمہ داری وزارت داخلہ، لداخ انتظامیہ اور مقامی حکام پر عائد ہوتی ہے۔‘‘

اپیکس باڈی نے گرفتار کیے گئے افراد، بشمول ماہر ماحولیات سونم وانگچک کی رہائی کا بھی پر زور مطالبہ کیا ہے۔ ادھر، کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) نے بھی LAB کی شرائط کی حمایت کرتے ہوئے آزاد عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فی الحال لیہہ قصبے میں پابندیاں برقرار ہیں اور گزشتہ قریب ایک ہفتے سے انٹرنیٹ بھی معطل ہے۔

لدادخ کے باشندوں کا بنیادی مطالبہ لداخ کو مکمل ریاستی درجہ دینے کے ساتھ ساتھ آئین ہند کے چھٹے شیڈول کے تحت تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جموں و کشمیر سے علیحدہ کیے جانے اور دفعہ 370کی تنسیخ کے وقت لداخ کے باشندوں بشمول لیڈران و کارکنان نے جشن مناتے ہوئے مرکزی فیصلے کی حمایت کی تھی، تاہم گزشتہ چند برسوں سے لداخ کے باشندے تحفظات کی مانگ کر رہے ہیں اور اس ضمن میں لداخی قیادت اور مرکزی سرکار کے مابین مذاکرات بھی ہوئے تھے۔

