اننت ناگ پولیس کی منشیات کے خلاف بڑی کاروائی، رہائشی مکان سے 95 کلو فُکی ضبط

جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے عیش مقام میں بڑی مقدار میں فکی برامد کی گئی۔

اننت ناگ پولیس کی منشیات کے خلاف بڑی کاروائی، رہائشی مکان سے 95 کلو فُکی ضبط (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2025 at 5:51 PM IST

اننت ناگ (میر اشفاق): سماج کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کی مہم میں اننت ناگ پولیس نے تیزی لائی ہے۔ اسی سلسلہ میں اننت ناگ پولیس نے ایک اہم کاروائی کے دوران بڑی مقدار میں منشیات کو ضبط کیا ہے۔

پولیس کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد عیش مقام پولیس کی ایک ٹیم نے گرنداش علاقے میں کرائے کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا مذکورہ رہائش گاہ پر اس وقت مختار احمد بوکڈ ولد رفیق احمد بوکڈ ساکنہ جموں رہائش پذیر ہیں۔ ایگزیکٹیو مجسٹریٹ کی موجودگی میں چھاپہ مار کاروائی کو انجام دیا گیا، جس کے نتیجے میں نشہ آور مادہ کے 6 تھیلے (فُکی) ضبط کیے گئے جن کا کل وزن تقریباً 95 کلو گرام تھا۔

آپریشن کے دوران، ایک شخص جس کی شناخت پرویز احمد بوکڈ ولد بشیر احمد بوکڈ عینوبرا کے نام سے ہوئی جس کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق بنیادی ملزم مختار احمد بوکڈ اس وقت مفرور ہے اور اس کا سراغ لگانے اور اسے جلد سے جلد گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔

اس سلسلے میں، ایف آئی آر نمبر 62/2025 این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/15-29 کے تحت پولیس اسٹیشن عیش مقام میں درج کیا گیا ہے، اور غیر قانونی تجارت میں ملوث پورے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔

