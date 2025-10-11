ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پٹھانکوٹ-جموں روٹ پر لینڈ سلائیڈنگ سے ریل خدمات متاثر، کئی ٹرینیں منسوخ
Published : October 11, 2025 at 10:47 AM IST
نئی دہلی: ہندوستانی ریلوے نے اعلان کیا ہے پٹھانکوٹ-جموں توی ریلوے سیکشن پر لینڈ سلائیڈنگ اور مرمت کے کام کی وجہ سے کئی ٹرینوں کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے جبکہ کچھ اگلے چند دنوں میں چھوٹے روٹ پر چلیں گی۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ٹرین کا شیڈول چیک کریں۔
شمالی ریلوے کی کٹھوعہ-مادھوپور پنجاب کی ڈاؤن لائن پر پل نمبر 17 کی غلط خط بندی اور پٹھان کوٹ-جموں توی سیکشن پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی ٹرینوں کی خدمات مکمل یا جزوی طور پر متاثر ہوں گی۔ تفصیلات درج ذیل ہیں:
ٹرینیں منسوخ
1. ٹرین نمبر 19027، باندرہ ٹرمینس-جموں توی ایکسپریس، 11 اکتوبر کو منسوخ رہے گی۔
2. ٹرین نمبر 19028، جموں توی-باندرہ ٹرمینس ایکسپریس، 13 اکتوبر کے لیے منسوخ۔
3. ٹرین نمبر 19415، سابرمتی-شری ماتا ویشنودیوی کٹرا ایکسپریس، 12 اکتوبر کے لیے منسوخ۔
4. ٹرین نمبر 19416، شری ماتا ویشنودیوی کٹرا-سابرمتی ایکسپریس، جو 14 اکتوبر 2025 کو شیڈول تھی، منسوخ کر دی گئی ہے۔
5. ٹرین نمبر 19107، بھاو نگر ٹرمینس-ایم سی ٹی ایم ادھم پور ایکسپریس، اگلے اطلاع تک منسوخ ہے۔
6. ٹرین نمبر 19108، ایم سی ٹی ایم ادھم پور-بھاو نگر ٹرمینس ایکسپریس، اگلے نوٹس تک منسوخ ہے۔
جزوی طور پر منسوخ/مختصر ٹرینیں
1. ٹرین نمبر 19027، باندرہ ٹرمینس-جموں توی ایکسپریس، لدھیانہ اسٹیشن پر 18 اکتوبر 2025 سے اگلے نوٹس تک مختصر مدت کے لیے بند رہے گی، اور لدھیانہ اور جموں توی کے درمیان جزوی طور پر منسوخ ہو جائے گی۔
2. ٹرین نمبر 19028، جموں توی-باندرہ ٹرمینس ایکسپریس، 20 اکتوبر 2025 سے جموں توی کے بجائے لدھیانہ سے مختصر طور پر روانہ ہو گی، اگلے نوٹس تک، اور جموں توی اور لدھیانہ کے درمیان جزوی طور پر منسوخ ہو جائے گی۔
3. ٹرین نمبر 19415، سابرمتی-شری ماتا ویشنودیوی کٹرا، اگلے نوٹس تک 19 اکتوبر 2025 سے امرتسر اسٹیشن پر مختصر طور پر منسوخ کی جائے گی، اور امرتسر اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان جزوی طور پر منسوخ رہے گی۔
4. ٹرین نمبر 19416، شری ماتا ویشنودیوی کٹرا-سابرمتی ایکسپریس، اگلے نوٹس تک 21 اکتوبر 2025 سے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے بجائے امرتسر سے مختصر شروع ہوگی، اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اور امرتسر کے درمیان جزوی طور پر منسوخ ہوگی۔
5. ٹرین نمبر 19223، سابرمتی-جموں توی، فیروز پور کینٹ اسٹیشن پر 15 اکتوبر 2025 تک مختصر طور پر منسوخ کی جائے گی، اور فیروز پور کینٹ اور جموں توی کے درمیان جزوی طور پر منسوخ رہےگی۔
6. ٹرین نمبر 19224، جموں توی - سابرمتی ایکسپریس مختصر طور پر فیروز پور کینٹ سے شروع ہوگی۔ جموں توی کے بجائے 15 اکتوبر 2025 تک اور ٹرین جموں توی اور فیروز پور کے درمیان جزوی طور پر منسوخ رہے گی۔
ٹرینوں کے سٹاپ اور ٹائم ٹیبل کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے، مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انڈین ریلویز کی آفیشل ویب سائٹ: www.enquiry.indianrail.gov.in دیکھیں۔