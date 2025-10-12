ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھم پور میں لینڈ سلائیڈنگ سے ہوٹل کی عمارت اور کچھ دکانوں کو نقصان، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا
لینڈ سلائیڈنگ سے عمارتوں کے مکمل طور پر تباہ ہونے سے پہلے مارکیٹ کے علاقے میں موجود تمام عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا تھا۔
By PTI
Published : October 12, 2025 at 10:08 PM IST
ادھم پور، جموں (پی ٹی آئی): جموں و کشمیر کے ادھم پور میں اتوار کو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے کئی تجارتی اداروں کو نقصان پہنچا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر واقع نرسو بازار میں مٹی کے تودے گرنے سے ایک ہوٹل اور کچھ دکانوں کو نقصان پہنچا۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ مارکیٹ کا علاقہ پہلے ہی خالی کرالیا گیا تھا۔
#WATCH | Udhampur, J&K: Shops damaged as landslide hits Narsoo Nallah.— ANI (@ANI) October 12, 2025
A shop owner, Mushtaq Ahmed, says, " this place is narsoo nallah. it is 15 km away from udhampur..there was some noise at 8 am...all the labourers were evacuated...everyone has suffered a loss...i demand… pic.twitter.com/vHrdoFhRsH
