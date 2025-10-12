ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ادھم پور میں لینڈ سلائیڈنگ سے ہوٹل کی عمارت اور کچھ دکانوں کو نقصان، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

لینڈ سلائیڈنگ سے عمارتوں کے مکمل طور پر تباہ ہونے سے پہلے مارکیٹ کے علاقے میں موجود تمام عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا تھا۔

Landslide damaged several commercial structures in JK Udhampur hotel and shops damaged no casualties Urdu News
ادھم پور میں اتوار کو لینڈ سلائیڈنگ (یو این آئی فوٹو)
author img

By PTI

Published : October 12, 2025 at 10:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ادھم پور، جموں (پی ٹی آئی): جموں و کشمیر کے ادھم پور میں اتوار کو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے کئی تجارتی اداروں کو نقصان پہنچا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر واقع نرسو بازار میں مٹی کے تودے گرنے سے ایک ہوٹل اور کچھ دکانوں کو نقصان پہنچا۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ مارکیٹ کا علاقہ پہلے ہی خالی کرالیا گیا تھا۔

حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر کے ادھم پور میں اتوار کو کئی تجارتی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا۔ حکام نے بتایا کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر سومرولی علاقے کے نرسو بازار میں صبح 11:30 بجے کے قریب لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے حال ہی میں کھلی ہوٹل کی عمارت اور کچھ دکانوں کو نقصان پہنچا۔

لینڈ سلائیڈنگ سے کئی تجارتی ڈھانچوں کو نقصان

حکام کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ مارکیٹ کے علاقے میں تمام عمارتوں کو پہلے ہی خالی کرالیا گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ اتوار کو جموں و کشمیر کے ادھم پور ضلع میں لینڈ سلائیڈنگ سے کئی تجارتی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ حکام نے بتایا کہ یہ لینڈ سلائیڈنگ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے ساتھ واقع سومرولی علاقے میں نرسو مارکیٹ میں صبح 11.30 بجے کے قریب ہوئی۔

لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں حال ہی میں کھولی گئی ہوٹل کی عمارت اور دو دکانوں کو نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ سے عمارتوں کے مکمل طور پر تباہ ہونے سے پہلے مارکیٹ کے علاقے میں موجود تمام عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا تھا۔

سومرولی علاقے کی نرسو مارکیٹ میں لینڈ سلائیڈنگ

حکام نے بتایا کہ یہ لینڈ سلائیڈنگ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے ساتھ واقع سومرولی علاقے میں نرسو مارکیٹ میں صبح 11.30 بجے کے قریب ہوئی جس کے نتیجے میں حال ہی میں کھولی گئی ہوٹل کی عمارت اور دو دکانوں کو نقصان پہنچا۔

ان کا کہنا تھا کہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ سے عمارتوں کے مکمل طور پر تباہ ہونے سے پہلے مارکیٹ کے علاقے میں موجود تمام عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں و کشمیر میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ، 34 افراد ہلاک

مسلسل بارش کے بعد ریاسی میں سلال ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے گئے

آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ہائی الرٹ،::: شدید بارش کے باعث 2 افراد ہلاک

جموں کے سیلاب میں پھنسے سینکڑوں لوگوں کو بچایا گیا، فوجی پیمانے پر ریسکیو

بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ بادل کب پھٹتے ہیں اور اس سے خود کو کیسے بچایا جائے، جانیے سب کچھ

شمالی بنگال میں شدید بارش سے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات، قومی شاہراہ 10 بند، ریڈ الرٹ جاری

ممبئی میں موسلادھار بارش، وکھرولی میں لینڈ سلائیڈنگ سے دو کی موت، کئی علاقوں میں پانی بھرا

جموں و کشمیر:::: ادھم پور ہائی وے پر شدید بارش کے سبب لینڈ سلائڈنگ، پٹرول پمپ ملبے تلے دب گیا

For All Latest Updates

TAGGED:

LANDSLIDE IN UDHAMPURUDHAMPUR LANDSLIDEJAMMU KASHMIR LANDSLIDEJAMMU KASHMIR WEATHERLANDSLIDE IN UDHAMPUR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.