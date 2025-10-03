ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لداخ میں پرتشدد احتجاج: سونم وانگچک کی اہلیہ نے وانگچک کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ سے کیا رجوع

لداخ کے ڈی جی پی نے کہا کہ ان کے پاس سونم وانگچک کے پاکستان سے رابطوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ مزید پڑھیں

ladakh violence wangchuk wife moves sc seeks his immediate release Urdu News
سونم وانگچک کی گرفتاری کے خلاف بیوی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 10:19 AM IST

نئی دہلی: لداخ میں مظاہروں کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے گئے سماجی کارکن سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ وانگچک کو 26 ستمبر کو سخت قومی سلامتی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔

صرف دو دن پہلے، لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کے مطالبے کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہونے والے مظاہروں میں پانچ افراد ہلاک اور 90 زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت راجستھان کی جودھ پور جیل میں بند ہیں۔ وکیل سروام رتم کھرے کے ذریعے دائر اپنی درخواست میں، انگمو نے وانگچک کی نظر بندی کو چیلنج کیا ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست میں وانگچک کے خلاف قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت گرفتار کرنے کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔

وانگچک کے خلاف "جاسوسی" کے دعوے مسترد

انگمو نے الزام لگایا کہ اسے ابھی تک حراستی حکم نامے کی کاپی موصول نہیں ہوئی، جو کہ ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ مزید برآں، انہوں نے کہا کہ ان کا وانگچک سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ حال ہی میں، لداخ انتظامیہ نے وانگچک کے خلاف "جاسوسی" کے دعوؤں کو مسترد کر دیا۔

سونم وانگچک کو بنایا جا رہا ہے قربانی کا بکرا

اس سے قبل سونم وانگچک کی اہلیہ نے بھی پولیس کی کارروائی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سونم وانگچک کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک من گھڑت سازش تھی۔ اس نے سکیورٹی فورسز کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ سی آر پی ایف کو گولی چلانے کا حکم کس نے دیا۔ کون اپنے ہی لوگوں پر گولی چلاتا، خاص طور پر ایسے علاقے میں جہاں آج تک کوئی احتجاج نہیں ہوا؟ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سونم وانگچک نے صرف پرامن احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ وہ کسی کو اکسا نہیں سکتا ہے۔ اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔

