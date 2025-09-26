ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ تشدد کیس: سونم وانگچک کو سخت سیکیورٹی میں جودھپور جیل منتقل کیا گیا
سرگرم کارکن سونم وانگچک کو لیہہ پولیس نے لداخ تشدد کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔
Published : September 26, 2025 at 11:44 PM IST
جودھپور: کارکن سونم وانگچک کو جمعہ کو لیہہ پولیس نے لداخ تشدد کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد انہیں سخت سیکورٹی میں خصوصی طیارے کے ذریعے جودھپور لایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وانگچک کو جمعہ کی رات تقریباً 9:15 بجے جودھپور جیل منتقل کیا گیا سونم وانگچک کو سخت قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔
اسپیشل سیل اور سیکورٹی انتظامات: جودھپور کے پولیس کمشنر اوم پرکاش پاسوان کی ہدایت پر وانگچک کو جیل کے ایک ہائی سیکورٹی سیل میں رکھا گیا ہے۔ جیل انتظامیہ نے وانگچک کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔
Sonam Wangchuk has been taken to Jodhpur jail after detention under NSA. He has not even been served the detention order nor informed about the grounds for his preventive detention.— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 26, 2025
How will the detention of a Gandhian activist who has always stood for non-violence help? This…
لیہہ میں انٹرنیٹ سروس معطل: سونم وانگچک کی گرفتاری کے بعد لیہہ میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ وانگچک حالیہ تشدد کے بعد احتجاج کی قیادت کر رہے تھے۔ وزارت داخلہ نے ان پر نوجوانوں کو اکسانے کا الزام لگایا اور لیہہ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرکے انہیں گرفتار کیا ہے۔
تشدد میں چار ہلاک: 24 ستمبر کو لیہہ میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا جس میں لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور خطے کے حساس ماحولیاتی نظام کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تشدد میں چار افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ حالات خراب ہوتے ہی لیہہ میں کرفیو لگا دیا گیا۔
