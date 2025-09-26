ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لداخ تشدد کیس: سونم وانگچک کو سخت سیکیورٹی میں جودھپور جیل منتقل کیا گیا

سرگرم کارکن سونم وانگچک کو لیہہ پولیس نے لداخ تشدد کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔

لداخ تشدد کیس: سونم وانگچک کو سخت سیکیورٹی میں جودھپور جیل منتقل کیا گیا (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2025 at 11:44 PM IST

جودھپور: کارکن سونم وانگچک کو جمعہ کو لیہہ پولیس نے لداخ تشدد کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد انہیں سخت سیکورٹی میں خصوصی طیارے کے ذریعے جودھپور لایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وانگچک کو جمعہ کی رات تقریباً 9:15 بجے جودھپور جیل منتقل کیا گیا سونم وانگچک کو سخت قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔

اسپیشل سیل اور سیکورٹی انتظامات: جودھپور کے پولیس کمشنر اوم پرکاش پاسوان کی ہدایت پر وانگچک کو جیل کے ایک ہائی سیکورٹی سیل میں رکھا گیا ہے۔ جیل انتظامیہ نے وانگچک کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔

لیہہ میں انٹرنیٹ سروس معطل: سونم وانگچک کی گرفتاری کے بعد لیہہ میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ وانگچک حالیہ تشدد کے بعد احتجاج کی قیادت کر رہے تھے۔ وزارت داخلہ نے ان پر نوجوانوں کو اکسانے کا الزام لگایا اور لیہہ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرکے انہیں گرفتار کیا ہے۔

تشدد میں چار ہلاک: 24 ستمبر کو لیہہ میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا جس میں لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور خطے کے حساس ماحولیاتی نظام کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تشدد میں چار افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ حالات خراب ہوتے ہی لیہہ میں کرفیو لگا دیا گیا۔

LEH PROTESTSONAM WANGCHUK SHIFTED TO JODHPURLADAKH VIOLENCEسونم وانگچک گرفتارSONAM WANGCHUK ARREST

