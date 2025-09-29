ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لیہہ لداخ میں بی این ایس ایس کے تحت پابندیاں جاری، چوبیس ستمبر کے تشدد کے بعد حالات پُرامن
لداخ: لیہہ میں 24 ستمبر کے تشدد کے بعد بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کے تحت پابندیاں جاری ہیں۔
Published : September 29, 2025 at 9:41 AM IST
لیہہ، لداخ: بی این ایس ایس، 2023 کی دفعہ 163 کے تحت 24 ستمبر کو ہونے والے تشدد کے بعد لیہہ میں پابندیاں بدستور نافذ ہیں۔ ضلع میں پانچ یا اس سے زیادہ افراد کا جمع ہونا ممنوع ہے۔ پیشگی تحریری منظوری کے بغیر کوئی ریلی، جلوس یا مارچ نہیں کیا جاسکے گا۔ پورے لیہہ میں سکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔
لداخ کے لوگ مرکز کے زیر انتظام علاقے کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آئین کا چھٹا شیڈول آرٹیکل 244(2) اور 275(1) پر مشتمل ہے، جس میں "آسام، میگھالیہ، تریپورہ اور میزورم کی ریاستوں میں قبائلی علاقوں کی انتظامیہ سے متعلق دفعات" کے متعلق لکھا ہے۔ تشدد کے سلسلے میں کل 44 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہوئے تھے۔
سونم وانگچک گرفتار ہونے والوں میں شامل
گرفتار ہونے والوں میں سونم وانگچک بھی شامل ہیں، جو لداخ میں چھٹے شیڈول کے نفاذ کے طالبہ کے معروف کارکن اور وکیل ہیں۔ انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی، جسے تشدد کے شروع ہوتے ہی ختم کر دیا۔ بعد ازاں 26 ستمبر کو احتجاج کے دوران پولیس نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں۔ وانگچک کو قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا ہے اور وہ اس وقت راجستھان کی جودھ پور جیل میں بند ہیں۔ ان پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا گیا ہے۔
پانچ سالوں کے فریب اور وعدوں کی تکمیل کا نتیجہ لداخ کا ایجی ٹیشن
ایک دن پہلے، جے کے پی سی سی کے صدر، طارق حمید قرہ نے لداخ کے مظاہرین سے خطاب کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جاری احتجاج پانچ سال کے دھوکے اور ادھورے وعدوں کا نتیجہ ہے۔ کررا نے نامہ نگاروں کو بتایا۔ "موجودہ ایجی ٹیشن پچھلے پانچ سالوں کے فریب اور وعدوں کی تکمیل کا نتیجہ ہے..."
لداخ ایجی ٹیشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تشدد پر بحث کے دوران، کررا نے الزام لگایا کہ موجودہ مظاہرین وہی لوگ ہیں جنہوں نے دفعہ 370 کی منسوخی کا جشن منایا تھا اور اس دوران حکومت نے ان کا استعمال کیا تھا۔
آرٹیکل 370 کی منسوخی پر جشن منانے والے لوگ
"آج، ہم ایک بہت ہی حساس اور قومی طور پر اہم مسئلے لداخ کی صورتحال پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ چار افراد پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں اور لگ بھگ 90 زخمی ہو چکے ہیں... کرارا نے کہا کہ حکومت ہند اور مقامی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہیں حکومت نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے دوران استعمال کیا تھا۔ وہ خوش تھے جب آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا گیا..."