کچھ دن تو آئیے لداخ میں، لداخ ایل جی کویندر گپتا نے لوگوں سے کی اپیل، ممبئی میں پروگرام میں کی شرکت

لداخ کی بے مثال خوبصورتی، ثقافت اور مہمان نوازی کا مشاہدہ کریں اور ان یادوں کو اپنے ساتھ لے جائیں جو زندگی بھر رہیں گی۔

Ladakh LG in Mumbai Says Modis vision driving development in Ladakh Urdu News
کویندر گپتا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 9:57 AM IST

4 Min Read
ممبئی: لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے نئی ممبئی اور مہاراشٹر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ لداخ کا دورہ کریں اور اس کی بے مثال خوبصورتی، متحرک ثقافت اور گرمجوشی سے مہمان نوازی کا تجربہ کریں۔ وہ نوی ممبئی میں کوہلی مہاسنگھ پریوار مہاراشٹر کی جانب سے منعقدہ ایک پروقار تقریب سے خطاب کررہے تھے۔

مشہور سیاحتی مہم سے متاثر ہوکر، لیفٹیننٹ گورنر نے تبصرہ کیا، "جس طرح امیتابھ بچن نے ایک بار کہا تھا، 'کچھ دن تو گزاریں گجرات میں،' میں آج کہتا ہوں - 'کچھ دن تو آئیے گا لداخ میں'۔

لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات پر زور دیا کہ لداخ صرف ایک منزل نہیں ہے بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہر آنے والے کے ساتھ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لداخ میں جس سمت بھی سفر کریں گے، آپ کو ایک نیا افق، ایک نئی دلکشی اور ایک نئی کہانی ملے گی جو وجود میں آنے کا انتظار کر رہی ہے۔

لداخ نے بے مثال بنیادی ڈھانچے کی ترقی دیکھی

مرکز کے زیر انتظام علاقے کی نمایاں تبدیلی کا اشتراک کرتے ہوئے، شری گپتا نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ وزیر اعظم نریندر مودی جی کی دور اندیش قیادت میں، لداخ نے بے مثال بنیادی ڈھانچے کی ترقی دیکھی ہے۔ "اب کوئی بھی عالمی معیار کی سڑکوں پر، پاکستان کے ساتھ ہماری سرحدوں تک لیہہ سے تقریباً 200 کلومیٹر گہرائی تک سفر کر سکتا ہے۔ بہت سے معاملات میں ان سڑکوں کا معیار، مہاراشٹر جیسی میٹروپولیٹن ریاستوں سے بھی زیادہ ہے۔"

قومی اتحاد کے تانے بانے کو مضبوط کرنا ہمارا مشن

شری کویندر گپتا نے زور دے کر کہا کہ لداخ کی ترقی مرکزی حکومت کے آخری میل تک پہنچنے اور کسی بھی خطے کو اچھوت نہیں چھوڑنے کے عزم کا ثبوت ہے۔ "ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ لداخ کا ہر گوشہ ترقی، خوشحالی اور شمولیت کی عکاسی کرے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمارا مشن واضح ہے۔ پوری عقیدت کے ساتھ بھارت ماتا کی خدمت کرنا اور قومی اتحاد کے تانے بانے کو مضبوط کرنا"۔

کچھ دن تو آئیے لداخ میں

ایک ذاتی اپیل کے ساتھ اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے، لیفٹیننٹ گورنر نے کہا، "میں ایک بار پھر آپ میں سے ہر ایک کو اپنی پرتپاک دعوت دیتا ہوں۔ کچھ دن تو آئیے لداخ میں۔ آئیں، لداخ کی بے مثال خوبصورتی، ثقافت اور مہمان نوازی کا مشاہدہ کریں اور ان یادوں کو اپنے ساتھ لے جائیں جو زندگی بھر رہیں گی۔"

اس تقریب میں مسٹر رمیشداد پاٹل، صدر کولی مہاسنگھ؛ مسٹر پرکاش بوبادی، کارگزار صدر کولی مہاسنگھ؛ مسٹر راج ہنس ٹپکے، سکریٹری، کولی مہاسنگھ؛ مسٹر تانا جی پاٹل، سکریٹری، کولی مہاسنگھ، مسٹر چیتن پاٹل اور ریاستی صدر، بی جے پی فشرمین سیل، مہاراشٹرا ریاست موجود تھے۔

