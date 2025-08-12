لیہہ (رنچن انگمو): اپنی بھرپور مٹھاس اور معیار کے لیے مشہور لداخی خوبانی کی اہمیت ایک پھل سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسا ورثہ ہے جسے خطے کا پہلا جی آئی ٹیگ (Geographical Indication tag) ملا ہے، جسے دسمبر 2022 میں قیمتی 'رکتسے کارپو' قسم سے نوازا گیا ہے۔ 2,612 ہیکٹر میں پھیلے ہوئے لداخ کے بالائی خطے والے باغات ہر سال تقریباً 15,868 میٹرک ٹن خوبانی پیدا کرتے ہیں۔
یونین ٹیریٹری کے محکمہ صنعت و تجارت نے زرعی اور پراسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (APEDA) کے تعاون سے حال ہی میں سعودی عرب، کویت اور قطر کو برآمد کے لیے 1.5 میٹرک ٹن تازہ حلمان خوبانی کی کھیپ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کا مقصد لداخ کی زرعی مصنوعات کو بین الاقوامی منڈیوں میں فروغ دینا ہے۔
صنعت و تجارت کے سکریٹری رودرا گوڈ پی ٹی نے میڈیا کو بتایا کہ لداخ اس سال حلمان خوبانی کی بڑی مقدار برآمد کر رہا ہے۔ زرعی اور پراسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ اتھارٹی (اے پی ای ڈی اے) اسے برآمد کرنے میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ لولو انٹرنیشنل گروپ، اپنی ایسوسی ایٹ کمپنی فیئر گروپ کے ذریعے اس کی خرید و فروخت کو فروغ دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ "ہم مستقبل میں اے پی ای ڈی اے کے ذریعے اسے مزید خطوں کو برآمد کرنے پر غور کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تازہ خوبانی کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے، اس لیے کولڈ چین اور متعلقہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے لاجسٹکس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خوبانی اور سی بکتھورن جیسی مصنوعات کی قدر و قیمت میں اضافے اور پروسیسنگ کی ضرورت ہے۔"
"ہم مختلف منڈیوں میں برآمد کرنے کے لیے محکمہ باغبانی اور اے پی ای ڈی اے کے ساتھ مل کر ان پہلوؤں پر کام کریں گے۔ محکمہ باغبانی پہلے ہی کچھ حد تک سبسڈی فراہم کر کے لاجسٹک چیلنجز سے نمٹ رہا ہے، اور ہم اس کو مزید بہتر بنانے کے طریقے تلاش کریں گے۔ لداخ میں خوبانی اور لیہہ بیری (Sea Buckthorn) جیسی منفرد مصنوعات کے پیداوار بڑی صلاحیت ہے اور ہم تازہ برآمدات کے عمل میں تیزی لائیں گے۔"
لداخ کی خوبانی کی صنعت جو کبھی بڑی حد تک برآمدات پر مرکوز تھی، اب مقامی منڈی کی طرف مائل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ڈیفنس انسٹی ٹیوٹ آف ہائی ایلٹیٹیوڈ ریسرچ (DIHAR) کے ایک سائنسدان ڈاکٹر سیرنگ سٹوبدان نے کہا کہ کاشتکاروں نے ابتدائی طور پر برآمدات پر توجہ مرکوز کی لیکن انہیں احساس ہوا کہ مقامی مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "برآمدات کے معاملے میں بھی ہم اس وقت بھی زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری زیادہ تر مصنوعات مقامی مارکیٹ میں جاتی ہیں۔"
مزید پڑھیں: لداخی بیر ’سی بکتھورن‘ کو ملا جی آئی ٹیگ
اپنے غیر معمولی ذائقے اور معیار کے لیے مشہور لداخ کی خوبانی کا شمار دنیا کے بہترین پھلوں میں ہوتا ہے۔ بھارت میں خوبانی بہت زیادہ درآمد کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، 2022-2023 میں تقریباً 1,600 ٹن تازہ خوبانی ملک میں لائی گئی۔ ڈاکٹر ستوبدان نے کہا کہ درآمد شدہ خوبانی ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے۔
تاہم، لداخی خوبانی کی شیلف لائف مختصر ہوتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ہماری زیادہ تر خوبانی کی کٹائی وسط جولائی سے وسط ستمبر تک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "اس دوران خوبانی زیادہ تر لداخ میں دستیاب ہوتی ہیں۔ خراب ہونے کے خطرے کی وجہ سے انہیں زیادہ دیر تک ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، جو اسے موسمی پھل بناتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ پریمیم قسمیں رکتسے کارپو اور حلمان اپنی مٹھاس اور معیار کے لیے نمایاں ہیں۔ "حلمان کی کل گلنے کی صلاحیت (Total Soluble Solids) تقریباً 25% ہے، جب کہ رکتسے کارپو اوسطاً 28% ہے۔ اس کے علاوہ ہماری خوبانی 100% نامیاتی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: GI tag for Ladakh Apricot لداخ کی خوبانی کو حکومت کی جانب سے جی آئی ٹیگ ملا
لداخ کی اونچائی کی بدولت، فصل کی کٹائی کا موسم دیگر ریاستوں کے مقابلے لمبا ہوتا ہے، کیونکہ پھل اونچائی کے مطابق پکتے ہیں۔ یہ وقت مارکیٹ میں قدرتی فائدہ بھی فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر سٹوبدان نے کہا کہ "بھارت میں خوبانی کی زیادہ تر درآمد مئی-جون میں ہوتی ہے، جب کہ لداخ کی فصل جولائی-اگست میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ مقابلہ نہیں کرنا پڑتا ہے۔"
اب تک لداخ سے تقریباً 58 ٹن خوبانی برآمد کی جا چکی ہے۔ لیکن مقامی مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں حقیقی ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم نے بڑے برانڈز کو سپلائی شروع کر دی ہے، جس نے ہمیں ایک مستحکم پلیٹ فارم دیا ہے۔ مارکیٹ آہستہ آہستہ مستحکم ہوگی اور مستقبل میں اس کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ آج بھی ہم خوبانی کو ایک غیر ملکی پھل کہتے ہیں۔"
لداخ سالانہ تقریباً 15,868 ٹن خوبانی پیدا کرتا ہے، جس میں دو تہائی کارگل اور ایک تہائی ضلع لیہہ سے آتا ہے۔ ڈاکٹر سٹوبڈان نے کہا کہ "پہلے، ہم نے خوبانی پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن مستقبل میں بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے۔"
لداخ کا خوبانی کی برآمد کا سفر سنہ 2021 میں شروع ہوا، جب حلمان اور راکتسے کارپو اقسام کی پہلی کھیپ بھیجی گئی۔ اے پی ای ڈی اے کے علاقائی دفتر لداخ کے بزنس ڈویلپمنٹ کے مینیجر ڈاکٹر رگزن تسیوانگ یاد کرتے ہیں، "سنہ 2021 میں ہم نے دبئی کو 20 میٹرک ٹن برآمد کیا۔ اگلے سال، سنہ 2022 میں ہم نے سنگاپور، ماریشس اور ویتنام کو 35 میٹرک ٹن بھیجے۔"
یہ بھی پڑھیں: جموں و کشمیر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نمایاں، آلوبخارا کی فصل جون میں ہی تیار
سنہ 2023-24 میں ناموافق حالات کی وجہ سے رفتار سست پڑ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ "ہم خراب موسم اور پھلوں کے خراب معیار کی وجہ سے برآمد نہیں کر سکے۔" پھر بھی چھوٹی لیکن اہم کامیابیاں تھیں۔ "2024 میں ہم نے آزمائشی بنیادوں پر 100 کلو گرام منجمد خشک خوبانی لندن برآمد کی۔ سنہ 2025 میں، سعودی عرب، کویت اور قطر جیسی نئی منڈیوں میں تازہ خوبانی کو فروغ دینے کے لیے ہم نے 1.5 میٹرک ٹن برآمد کیا۔"
حلمان خوبانی اے پی ای ڈی اے سے رجسٹرڈ حلمان خوبانی کمپنی کے ذریعے کارگل سے حاصل کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر تسیوانگ نے کہا کہ سنہ 2021 میں انہوں نے لیہہ اور کارگل سے راکتسے کارپو اور حلمان دونوں برآمد کیے اور سنہ 2022 میں دونوں اضلاع سے صرف حلمان برآمد کیے۔ "اس سال، یہ اکیلے حلمان خوبانی تھی جو مکمل طور پر کارگل سے حاصل کی گئی تھی۔"
انہوں نے کہا کہ برآمدی عمل کا مرکز معیار ہے اور وہ معیار کی سخت جانچ کرتے ہیں اور کوئی حفاظتی سامان استعمال نہیں کرتے۔ پیکیجنگ اور فصل کے بعد کی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کس طرح اور کب کاشت کی جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پھل بہترین حالت میں صارفین تک پہنچے۔ "دور کی منڈیوں کے لیے ہم 70-80% پختگی پر فصل اتارنے کا کام کرتے ہیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے تمام خوبانی ہاتھ سے کاٹی جاتی ہیں، چار کلو کے ڈبوں میں پیک کی جاتی ہیں، 24 گھنٹے کے لیے پہلے سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پھر برآمد کیا جاتا ہے۔" ڈاکٹر تسیوانگ نے کہا۔
یہ بھی پڑھیں: Erratic weather badly affected Crops: خراب موسمی حالات سےباغبانی و زرعی پیداوار بری طرح متاثر
ان کوششوں کے باوجود چیلنجز باقی ہیں، خاص طور پر لداخ کی خوبانی کو بین الاقوامی سطح پر مسابقتی سطح پر لے جانے میں۔ ابھی کسانوں کو زیادہ فائدہ نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ عالمی منڈی میں بہت سے ممالک کی خوبانی موجود ہے جو ہمارے مقابلے سستی ہے۔ "ہم ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں اور ہمارے پاس بڑے، منظم باغات نہیں ہیں۔ اس کے بجائے ہم مختلف دیہاتوں سے خوبانی جمع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دستی مزدوری، نقل و حمل اور ہینڈلنگ کے اخراجات کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔" وہ بتاتے ہیں۔
ان کے مطابق قیمتوں کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، نقل و حمل اور ایندھن کے اخراجات کے لحاظ سے قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں جو سال بہ سال اور یہاں تک کہ ماہ بہ ماہ مختلف ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر تسیوانگ نے کہا، "قیمت کا انحصار پھل کے معیار، سائز اور اس کے علاقے پر بھی ہوتا ہے۔" ڈاکٹر تسیوانگ نے کہا، 'اگرچہ چیلنجز حقیقی ہیں، لداخ کی خوبانی کی برآمدات کی بنیاد اب اپنی جگہ پر ہے اور مارکیٹ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔'
ذاکر حسین زیدی، سی ای او، حلمان ایپریکٹس کرگل نے کہا کہ اس سال سے انہوں نے خود ہی سب کچھ سنبھالنا شروع کر دیا۔ "اس وقت خوبانی کی پیداوار اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ اسے کاروبار نہیں سمجھتے۔ ہم 120 روپے فی کلو دیتے ہیں اور مزدوری کا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ کسان کو صرف ہمیں باغ تک لے جانا پڑتا ہے، باقی سب کچھ ہم کرتے ہیں۔"
خوبانی کو احتیاط سے ہاتھ سے چنا جاتا ہے، جس میں زیادہ پکنے والے دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر پیداوار کارگل میں گرگورڈو، بٹالک، دارچکس، گرکھون اور گونما سے آتی ہے۔
زیدی نے کہا کہ کمپنی مستقبل میں کسانوں کو ادا کی جانے والی قیمت میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن بہتر انفراسٹرکچر کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ "ہمیں فصل کے بعد کے عمل پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔"
مزید پڑھیں: موسمیاتی تبدیلی سے بادام کی فصل راست متاثر
کشمیر کی سیب باغبانی موسمیاتی تبدیلی کا شکار، کاشتکاروں کا مستقبل مخدوش