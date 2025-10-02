ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ جھڑپوں میں شہری ہلاکتیں: انتظامیہ نے مجسٹریل انکوائری کا دیا حکم
لداخ انتظامیہ نے لیہہ احتجاج کے دوران چار شہریوں کی ہلاکت کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے گواہی اور شواہد طلب کیے ہیں۔
Published : October 2, 2025 at 1:46 PM IST
لیہہ: یونین ٹیریٹری لداخ کی انتظامیہ نے حالیہ ہلاکتوں کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے۔ 24ستمبر کو اُس وقت چار افراد ہلاک اور سو کے قریب شہری زخمی ہوئے تھے۔ یہ احتجاج ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کے تحت خصوصی آئینی تحفظ کے مطالبے کے سلسلے میں ہوا تھا اور اچانک پر تشدد رخ اختیار کر دیا۔
ڈسٹرکٹ کمشنر، لیہہ، کی جانب جاری کردہ حکم نامے کے مطابق سب ڈویژنل مجسٹریٹ نوبرا، مکُل بنیوال، کو تحقیقاتی افسر نامزد کیا گیا ہے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ چار ہفتوں کے اندر واقعے کی تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں۔ اس مجسٹریل انکوائری کا مقصد امن و قانون کی صورتحال کے بگڑنے، پولیس کارروائی اور ہلاکتوں کے اسباب کی جانچ کرنا ہے۔
انتظامیہ کی جانب سے جاری عوامی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ’’کوئی بھی شخص جو اس واقعے کے بارے میں معلومات رکھتا ہے خواہ وہ زبانی گواہی، تحریری بیان ہو یا فوٹو اور ویڈیو جیسا ثبوت فراہم کرنا چاہتا ہے، وہ 4 اکتوبر سے 18 اکتوبر کے درمیان ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں اپنا بیان درج کروا سکتا ہے۔‘‘
یاد رہے کہ 24ستمبر کو لداخ میں ہوئی شہری ہلاکتوں کے بعد انتظامیہ نے کرفیو نافذ کیا اور موبائل انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کر دیں۔ اس کے علاوہ معروف کارکن سونم وانگچک کو بھی این ایس اے کے تحت گرفتار کیا گیا اور انہیں جودھپور جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہلاکتوں کی تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔
