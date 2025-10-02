ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لداخ جھڑپوں میں شہری ہلاکتیں: انتظامیہ نے مجسٹریل انکوائری کا دیا حکم

لداخ انتظامیہ نے لیہہ احتجاج کے دوران چار شہریوں کی ہلاکت کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے گواہی اور شواہد طلب کیے ہیں۔

ا
لداخ کے ایل جی کویندر گپتا کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کی میٹنگ (فائل فوٹو: اے این آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 2, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

لیہہ: یونین ٹیریٹری لداخ کی انتظامیہ نے حالیہ ہلاکتوں کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے۔ 24ستمبر کو اُس وقت چار افراد ہلاک اور سو کے قریب شہری زخمی ہوئے تھے۔ یہ احتجاج ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کے تحت خصوصی آئینی تحفظ کے مطالبے کے سلسلے میں ہوا تھا اور اچانک پر تشدد رخ اختیار کر دیا۔

ڈسٹرکٹ کمشنر، لیہہ، کی جانب جاری کردہ حکم نامے کے مطابق سب ڈویژنل مجسٹریٹ نوبرا، مکُل بنیوال، کو تحقیقاتی افسر نامزد کیا گیا ہے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ چار ہفتوں کے اندر واقعے کی تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں۔ اس مجسٹریل انکوائری کا مقصد امن و قانون کی صورتحال کے بگڑنے، پولیس کارروائی اور ہلاکتوں کے اسباب کی جانچ کرنا ہے۔

انتظامیہ کی جانب سے جاری عوامی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ’’کوئی بھی شخص جو اس واقعے کے بارے میں معلومات رکھتا ہے خواہ وہ زبانی گواہی، تحریری بیان ہو یا فوٹو اور ویڈیو جیسا ثبوت فراہم کرنا چاہتا ہے، وہ 4 اکتوبر سے 18 اکتوبر کے درمیان ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں اپنا بیان درج کروا سکتا ہے۔‘‘

یاد رہے کہ 24ستمبر کو لداخ میں ہوئی شہری ہلاکتوں کے بعد انتظامیہ نے کرفیو نافذ کیا اور موبائل انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کر دیں۔ اس کے علاوہ معروف کارکن سونم وانگچک کو بھی این ایس اے کے تحت گرفتار کیا گیا اور انہیں جودھپور جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہلاکتوں کی تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. لداخ میں چار دہائیوں بعد سیاسی ہلچل، سیاحتی شعبہ شدید بحران کا شکار

For All Latest Updates

TAGGED:

LADAKH VIOLENCELEH PROTESTPROBE ORDERED IN LADAKH KILLINGLEH LADAKH CIVILIAN KILLINGSLADAKH KILLINGS PROBE ORDERED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.