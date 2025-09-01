سری نگر: ایک اہم فیصلے میں، جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے 2003 میں کپواڑہ میں ایک مہلک فدائین حملے کے معاملے میں نچلی عدالت کی بری کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے اس وقت کے پولیس اسٹیشن سوگام کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) غلام رسول وانی کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس حملے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے دو جوان شہید اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے تھے۔
جسٹس سنجے پریہار اور جسٹس سنجیو کمار کی ڈویژن بنچ نے اپنے 30 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ وانی نے پاکستانی دہشت گرد محمد ابراہیم عرف خلیل اللہ کے ساتھ مل کر سازش کی جو جیش محمد کا رکن تھا، 12 مئی 2003 کو، اس نے ملزمین کے ساتھ مل کر کپواڑہ میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شاخ پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ عدالت نے وانی کو مجرم قرار دیا کیونکہ اس نے حملہ کے مقام پر دہشت گرد کو پولیس کی گاڑی سے اتار دیا تھا اور اس کے فوراً بعد دہشت گرد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس میں دو سی آر پی ایف جوان ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے۔
عدالت نے کہا کہ 2011 میں ٹرائل کورٹ نے گواہوں (کانسٹیبل ایاز احمد، کانسٹیبل ریاض احمد اور ڈرائیور علی محمد میر) کے مضبوط شواہد کو نظر انداز کیا اور صرف دو گواہوں (گلزمان خان اور فاروق احمد) کے بیانات پر فیصلہ دیا جو غلط تھا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے استدلال کو مکمل طور پر غلط قرار دیا کیونکہ اس نے استغاثہ کے تمام شواہد کو درست نقطہ نظر سے نہیں دیکھا۔
بنچ نے کہا کہ وانی نے اپنے سرکاری عہدے کا غلط استعمال کیا اور جان بوجھ کر دہشت گرد کی سرگرمیوں کی حمایت کی۔ عدالت نے کہا، "وانی خلیل اللہ کی دہشت گرد کی شناخت اور اس کے عزائم سے پوری طرح واقف تھا۔ اس کے باوجود، اس نے خاموشی سے دہشت گرد کی سرگرمیوں پر رضامندی ظاہر کی اور پولیس کی وردی میں ہونے کے باوجود اس کی حمایت کی۔ اسے لوگوں اور سکیورٹی اہلکاروں کی حفاظت کرنی تھی، لیکن وہ ان کے لیے خطرہ بن گیا۔" تاہم عدالت نے اس وقت کے تھانے کے کلرک عبدالاحد راتھر کو بری کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا کیونکہ ان کے خلاف سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عدالت نے کہا کہ مجرمانہ سازش کے لیے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی غیر قانونی فعل کے ارتکاب پر راضی ہوں۔ محض معلومات یا بحث کافی نہیں ہے۔
عدالت نے وانی کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور کہا کہ ٹرائل کورٹ باضابطہ طور پر سزا کا حکم تیار کرے گی اور اسے عمر قید کے لیے تحویل میں دے گی۔
واقعہ کی تفصیلات:
12 مئی 2003 کو کپواڑہ کے مرکزی چوک میں افراتفری پھیل گئی جب پولیس کی وردی میں ملبوس جی ای ایم کے ایک دہشت گرد نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ کے قریب فدائین حملہ کیا۔ صبح 11 بجے کے قریب پولیس کی ایک بلٹ پروف گاڑی پر حملہ کیا گیا جس میں سکیورٹی اہلکار تھے۔ قریب ہی کھڑی سی آر پی ایف کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی۔ دہشت گرد خلیل اللہ نے اندھا دھند فائرنگ کی اور گرینیڈ پھینکا جس سے سی آر پی ایف کی 113ویں بٹالین کے کانسٹیبل بی پرساد اور بی سنگھ ہلاک ہوگئے۔ رمایا ہلاک اور کم از کم پانچ افراد زخمی ہوئے۔
دہشت گرد، جو پاکستانی شہری تھا، انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اس کے پاس سے ایک اے کے 47 رائفل، چھ میگزین، 43 گولیاں اور چار گرینیڈ برآمد ہوئے۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ اس نے پولیس بیلٹ نمبر 1260کے پی اور چوری شدہ پولیس کوارٹرز کی جنگی پتلونیں پہن رکھی تھیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ حملے کے دوران لوگ ادھر ادھر بھاگے اور ایک دستی بم تاروں سے ٹکرانے کے بعد واپس اچھل پڑا، دھماکے میں دہشت گرد مارا گیا۔ بینک میں تعینات سیکورٹی اہلکار خود کو بچانے کے لیے اندر گھس گئے اور چھپ گئے۔
