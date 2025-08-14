کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے گھنے اور دشوار گزار اکہال جنگلات میں ملی ٹنٹس کے خلاف جاری مشترکہ انسدادِ دہشت گردی آپریشن آج اپنے چودھویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ کارروائی یکم اگست 2025 کو اس وقت شروع کی گئی تھی جب فوج کو ملی ٹنٹس کی موجودگی کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی۔
فوج، سی آر پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس نے مشترکہ طور علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا جس کے بعد سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا اور اب تک اس انکاؤنٹر میں دو فوجی اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ چھ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں بھی ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔
ادھر، پچھلے دو روز سے علاقے میں فائرنگ کا سلسلہ بند ہے، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آپریشن اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ حکام نے اکہال جانے والے راستوں پر عائد پابندیاں ہٹا دی ہیں اور گاؤں میں، بستی کے بیچوں بیچ، آپریشن ختم کر دیا گیا ہے، تاہم جنگل کے وسیع اور مشکل جغرافیائی رقبے میں سرچ آپریشن بدستور جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔
انتظامیہ نے مقامی آبادی سے اپیل کی ہے کہ وہ آپریشن کے دوران جنگلات یا متاثرہ علاقوں کا رخ نہ کریں۔ حکام کے مطابق عوام کا تحفظ اور علاقے میں پائیدار امن کی بحالی اولین ترجیح ہے وہیں ملی ٹنٹس کو فرار ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔
اس طویل تصادم میں اب تک ایک ایک مقامی ملی ٹنٹ کو ہلاک کیا جا چکا ہے، دو فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے علاوہ چھ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں سرینگر کے 92 بیس فوجی ہسپتال میں علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔
آپریشن کے دوران فوج نے ڈرون، ہیلی کاپٹر اور گراؤنڈ بیسڈ سرویلنس سسٹمز جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی استعمال کی ہے۔ یہ حالیہ دہائیوں کا سب سے طویل اور پیچیدہ انکاؤنٹر بن چکا ہے۔ حکام کے مطابق یہ آپریشن وادی میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
