کولگام انکاؤنٹر میں شوپیاں کا ملی ٹنٹ عامر بشیر ہلاک

سیکورٹی ایجنسیز کے مطابق عامر بشیر نے ستمبر 2023میں ملی ٹنٹ تنظیم میں شمولیت اختیار کی تھی۔

عامر بشیر نے سال 2023میں عسکری صفوں میں شمولیت اختیار کی تھی (Special Arrangement)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 8, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read

شوپیان (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں پیر کے روز گُدر جنگلات میں سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے درمیان جھڑپ (انکاؤنٹر) میں شوپیاں سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی ملی ٹنٹ کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک کیے گئے گئے عسکریت پسند کی شناخت پولیس ذرائع نے 25 سالہ عامر بشیر ولد بشیر احمد ڈار ساکنہ دارم دورہ کیگام، شوپیاں کے طور پر کی۔

پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ عامر بشیر نے ستمبر 2023 میں عسکری صفوں میں شمولیت اختیار کی تھی اور تب سے ہی وہ سرگرم تھا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ عامر بشیر متعدد ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے اور اس کے خلاف پولیس اسٹیشن شوپیان میں ایف آئی آر نمبر 186/2023 زیر دفعات 20 اور 38 یو اے پی اے درج ہیں۔

یاد رہے کہ ملی ٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے ضلع کولگام کے گُدر علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کی جس دوران چھپے ملی ٹنٹس نے فورسز اہلکاروں پر فائرنگ کی جس کے ساتھ ہی انکاؤنٹر شروع ہوا اور اس انکاؤنٹر میں ابھی تک ایک ملی ٹنٹ مارا گیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ انکاؤنٹر کے مقام سے اسلحہ و دیگر قابل اعتراض مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ خبر نشر کیے جانے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا۔

