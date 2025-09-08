کولگام انکاؤنٹر میں شوپیاں کا ملی ٹنٹ عامر بشیر ہلاک

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام انکاؤنٹر میں شوپیاں کا ملی ٹنٹ عامر بشیر ہلاک
سیکورٹی ایجنسیز کے مطابق عامر بشیر نے ستمبر 2023میں ملی ٹنٹ تنظیم میں شمولیت اختیار کی تھی۔
Published : September 8, 2025 at 4:46 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں پیر کے روز گُدر جنگلات میں سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے درمیان جھڑپ (انکاؤنٹر) میں شوپیاں سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی ملی ٹنٹ کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک کیے گئے گئے عسکریت پسند کی شناخت پولیس ذرائع نے 25 سالہ عامر بشیر ولد بشیر احمد ڈار ساکنہ دارم دورہ کیگام، شوپیاں کے طور پر کی۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ عامر بشیر نے ستمبر 2023 میں عسکری صفوں میں شمولیت اختیار کی تھی اور تب سے ہی وہ سرگرم تھا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ عامر بشیر متعدد ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے اور اس کے خلاف پولیس اسٹیشن شوپیان میں ایف آئی آر نمبر 186/2023 زیر دفعات 20 اور 38 یو اے پی اے درج ہیں۔
یاد رہے کہ ملی ٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے ضلع کولگام کے گُدر علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کی جس دوران چھپے ملی ٹنٹس نے فورسز اہلکاروں پر فائرنگ کی جس کے ساتھ ہی انکاؤنٹر شروع ہوا اور اس انکاؤنٹر میں ابھی تک ایک ملی ٹنٹ مارا گیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ انکاؤنٹر کے مقام سے اسلحہ و دیگر قابل اعتراض مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ خبر نشر کیے جانے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا۔
