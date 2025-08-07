کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں اکہال جنگلات میں جاری انکاؤنٹر آج ساتویں روز میں داخل ہوا۔ جمعہ کو شروع کیا گیا یہ آپریشن رواں برس کا سب سے بڑا اور طویل ترین آپریشن ثابت ہو رہا ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق علاقے میں رات بھر فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق ’’اب تک اس آپریشن میں دو دہشت گرد ہلاک جبکہ بھارتی فوج کے چھ اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔‘‘
بھارتی فوج کے شمالی کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما، 15 کور کے کمانڈر اور جی او سی وکٹر فورس کے ہمراہ آپریشن اکہال کا معائنہ کرنے کے لئے جائے مقام پر پہنچے، جہاں انہیں جاری کارروائی اور اس کی حکمت عملی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
اکہال کے گھنے جنگلات میں مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش اور نگرانی کے لیے بھارتی فوج کا رُدر ہیلی کاپٹر مسلسل پرواز کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے ماہر اور تربیت یافتہ پیرا کمانڈوز کو بھی علاقے میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ دہشت گردوں کا مؤثر طور پر صفایا کیا جا سکے۔
بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے سینئر افسران اس آپریشن کی لمحہ بہ لمحہ نگرانی کر رہے ہیں اور علاقے میں سیکیورٹی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
