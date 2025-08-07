Essay Contest 2025

کشمیر، رواں برس کا طویل ترین آپریشن: کولگام انکاؤنٹر ساتویں روز میں داخل - AKHAL FOREST OPERATION

جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں جاری آپریشن میں اب تک دو ملی ٹنٹس ہلاک جبکہ نصف درجن فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔

کولگام میں انکاؤنٹر ساتویں روز بھی جاری
کولگام میں انکاؤنٹر ساتویں روز بھی جاری (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 7, 2025 at 1:57 PM IST

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں اکہال جنگلات میں جاری انکاؤنٹر آج ساتویں روز میں داخل ہوا۔ جمعہ کو شروع کیا گیا یہ آپریشن رواں برس کا سب سے بڑا اور طویل ترین آپریشن ثابت ہو رہا ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق علاقے میں رات بھر فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق ’’اب تک اس آپریشن میں دو دہشت گرد ہلاک جبکہ بھارتی فوج کے چھ اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔‘‘

بھارتی فوج کے شمالی کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما، 15 کور کے کمانڈر اور جی او سی وکٹر فورس کے ہمراہ آپریشن اکہال کا معائنہ کرنے کے لئے جائے مقام پر پہنچے، جہاں انہیں جاری کارروائی اور اس کی حکمت عملی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔

اکہال کے گھنے جنگلات میں مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش اور نگرانی کے لیے بھارتی فوج کا رُدر ہیلی کاپٹر مسلسل پرواز کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے ماہر اور تربیت یافتہ پیرا کمانڈوز کو بھی علاقے میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ دہشت گردوں کا مؤثر طور پر صفایا کیا جا سکے۔

بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے سینئر افسران اس آپریشن کی لمحہ بہ لمحہ نگرانی کر رہے ہیں اور علاقے میں سیکیورٹی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔

